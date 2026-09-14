Sanremo 2027, De Martino e i ‘malumori’ tra i colleghi in Rai: “Il fastidio è concreto”. Il retroscena Il conduttore di Affari Tuoi sarebbe al centro di pesanti recriminazioni da parte dei 'big' dell'azienda. Mentre aumentano i nomi dei super-ospiti associati alla kermesse 2027.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sanremo 2027 si avvicina. E dopo l’annuncio strabiliante della reunion dei Måneskin sotto il segno di Stefano De Martino, prossimo conduttore, si fanno largo altre indiscrezioni notevoli (e qualche possibile malumore). Secondo Dagospia, infatti, il presentatore di Affari Tuoi avrebbe chiesto e ottenuto dalla Rai un maxi-budget, da utilizzare in particolare per un aspetto della kermesse. E questa generosità aziendale starebbe suscitando non pochi malumori tra i colleghi, anche ‘big’, dell’ex ballerino. Costretti invece a fare i conti con tagli e scarsa considerazione da parte dei vertici. E subito viene alla mente la recente stilettata di Antonella Clerici nei confronti di Viale Mazzini. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Stefano De Martino, l’indiscrezione sul super-budget di Sanremo

In attesa di capire quali saranno i cantanti, e soprattutto i super-ospiti di Sanremo 2027, le ultime voci che circolano sulla kermesse capitanata da De Martino non sono lusinghiere. Stando al racconto di Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore orma pupillo dell’azienda avrebbe innanzitutto ottenuto un budget notevole per il prossimo Festival, in particolare per la scenografia: "L’Azienda ha già dovuto accontentare il suo pupillo...stanziando più budget per la nuova scenografia che sarà poco sanremese e molto impegnativa".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

GF VIP 2026, LA MINESTRA RISCALDATA È SERVITA – VIDEO INTEGRALE



Ma la scenografia sarebbe solo uno dei punti di spesa astronomici del Festival. Circolano infatti voci su una possibile co-conduzione affidata a Dua Lipa, e sullo sbarco della giovane popstar Olivia Rodrigo sul palco dell’Ariston. Oltre ovviamente al ritorno in grande stile dei Måneskin di Damiano David. Tutti nomi stratosferici, che presuppongono cachet altrettanto elevati e una disponibilità a spendere da parte della Rai notevole. In tutto ciò, non stupisce quindi che sempre Candela segnali forti malumori tra i colleghi dell’ex di Belen Rodriguez.

I possibili malumori in Rai tra i colleghi di De Martino

"Da settimane inizia a serpeggiare un certo malumore", spiega appunto Candela su Dagospia "tra i big dell’Azienda (e non solo) che affrontano tagli, ricevono no, vengono ignorati e abbandonati alle loro sfortune, subiscono collocazioni poco favorevoli". Un retroscena esplosivo, che confermerebbe lo status di ‘pupillo’ assunto da De Martino, e il risentimento del ‘resto della classe’ nei suoi confronti. "Li vedrete con De Martino inscenare gag", aggiunge ancora Candela, "rilasciare dichiarazioni di rito ma il fastidio è concreto…".

Difficile non collegare a queste voci il recente episodio che ha coinvolto Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno aveva ‘punzecchiato’ la Rai invitandola a fare più gioco di squadra, e coccolare maggiormente i suoi artisti. Può darsi allora che l’unico coccolato, al momento, risulti il volto di Affari Tuoi. Mentre gli altri verrebbero abbandonati al loro destino, con quanto resta del budget e il minimo indispensabile a cavarsela. Per l’ora, l’azienda non ha commentato pubblicamente queste voci. Né è detto che le frasi di Clerici siano per forza riconducibili al clima creatosi attorno al Sanremo di De Martino. Eppure, qualche campanello d’allarme sta già iniziando a suonare.

Potrebbe interessarti anche