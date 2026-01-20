Stefano De Martino, l'ultimo addio al padre Enrico: oggi i funerali a Torre Annunziata Oggi a Torre Annunziata ci sarà l'ultimo saluto ad Enrico De Martino, ex ballerino e papà di Stefano, scomparso ieri all'età di 61 anni.

Si svolgeranno oggi a Torre Annunziata i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, scomparso nelle scorse ore a soli 61 anni. La cerimonia rappresenta un momento di raccoglimento non solo per la famiglia, ma anche per l’intera comunità oplontina, dove la famiglia De Martino è da sempre conosciuta e stimata. Il conduttore Rai ha scelto di restare lontano dagli impegni pubblici per stare accanto ai suoi cari in queste ore di lutto.

Stefano De Martino, oggi i funerali del padre Enrico

Il dolore per la scomparsa di Enrico De Martino è condiviso da una città che conosce la famiglia da molto tempo, ben prima della popolarità di Stefano. I De Martino sono infatti legati a Torre Annunziata da generazioni, anche grazie allo storico Bar Stella, fondato nel 1922 dal bisnonno del conduttore e per anni punto di riferimento della vita cittadina e dell’infanzia di Stefano, che ha omaggiato il bar di famiglia anche utilizzandone il nome per un programma di grande successo su Rai 2.. Sebbene oggi il locale non esista più, quella storia familiare resta parte dell’identità del territorio. In questo contesto si inserisce l’ultimo saluto a Enrico De Martino, una figura che ha lasciato un segno profondo nella sua comunità e nella vita del figlio, oggi atteso a Torre Annunziata per l’addio definitivo all’amato papà. L’ex ballerino di Amici, che nel corso della sua recente ospitata a C’è posta per te aveva parlato del padre, si è chiuso nel suo dolore e non ha ancora parlato del tremendo lutto che l’ha colpito.

Il lutto e la puntata di "Affari Tuoi" andata in onda

Nella serata di ieri Stefano De Martino è apparso regolarmente in televisione con Affari Tuoi, ma la messa in onda non era legata all’attualità: la puntata era stata registrata diversi giorni prima della morte del padre. La Rai ha deciso comunque di trasmetterla, accompagnandola con un disclaimer in sovraimpressione che informava il pubblico della registrazione anticipata. L’azienda ha inoltre espresso ufficialmente cordoglio e vicinanza al conduttore, sottolineando il dolore per una perdita che colpisce una figura molto amata anche al di fuori del mondo televisivo. "La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza. L’azienda esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia".

