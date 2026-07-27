Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sempre più uniti, parla la madre di lei: "Si vogliono bene, a mia figlia direi di sposarlo" La signora Anna racconta come ha intuito la speciale intesa tra la figlia e il conduttore, tra battute in famiglia, cene insieme e un futuro che, secondo lei, li vedrebbe perfetti l'uno per all'altra

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Tra conferme mai arrivate e indiscrezioni che si rincorrono da anni, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continuano a essere una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. I due hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sul loro rapporto, evitando etichette e lasciando che fosse il tempo ad alimentare curiosità e supposizioni. A riaccendere il dibattito, però, questa volta non è un avvistamento o uno scatto rubato, bensì le parole della madre dell’imprenditrice, che ha raccontato il suo punto di vista su un legame che, a suo dire, sarebbe apparso speciale già da tempo.

La madre di Gilda Ambrosio racconta quando ha capito tutto su Stefano De Martino

Intervistata dal settimanale Di Più, Anna Annunziata ha spiegato di aver intuito già circa un anno fa che tra la figlia e il conduttore di Affari Tuoi ci fosse qualcosa di diverso da una semplice amicizia. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma tanti piccoli segnali che, osservati da vicino, le hanno fatto cambiare idea. "L’ho capito quando si cercavano con molta frequenza e facevano di tutto per stare insieme", racconta la donna, aggiungendo che tra Stefano e Gilda c’è un’intesa costruita sulla stima reciproca e su una complicità evidente. Un rapporto che, secondo lei, è cresciuto nel tempo fino a diventare qualcosa di molto profondo. Nel racconto trova spazio anche il legame personale con De Martino. "Lui mi chiama ‘suocera’ e io lo chiamo ‘genero’, ci scherziamo", rivela Anna Annunziata, lasciando intendere quanto il presentatore sia ormai di casa. Un dettaglio che, inevitabilmente, ha riacceso le voci su una possibile relazione sentimentale che i due continuano a non commentare.

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"Vorrei che lo sposasse": il desiderio della signora Anna per Gilda e Stefano

La madre della stilista svela anche un curioso retroscena domestico: Stefano sarebbe spesso ospite a casa loro e avrebbe un debole per le sue polpette al limone. Un’abitudine che restituisce l’immagine di una frequentazione consolidata e di un rapporto ormai naturale anche all’interno della famiglia Ambrosio. Ma sono soprattutto le parole sul futuro a colpire. "Se dipendesse da me, le direi di avere fiducia in Stefano, di sposarlo e di avere un figlio con lui", confessa senza giri di parole. Un desiderio espresso con spontaneità, pur ribadendo che le decisioni spettano soltanto ai diretti interessati. La signora Anna, infatti, precisa di non voler interferire: "Sto al mio posto, non dico nulla. Sono cose loro", afferma, pur ribadendo di vedere i due perfettamente compatibili. Dichiarazioni che non rappresentano una conferma della relazione, ma che finiscono per aggiungere nuovi elementi a un gossip che, da anni, accompagna Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Perché quando a parlare è chi vive quel rapporto da vicino, anche una semplice battuta tra "suocera" e "genero" assume un significato destinato a far discutere.

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