Stefano De Martino, dolore e lacrime al funerale del papà Enrico: “Ora è libero”, il gesto di Belén e la canzone per l’addio Nella giornata di ieri si sono tenute le esequie del padre del conduttore, scomparso all’età di 61 anni dopo una lunga malattia: presente anche l’ex moglie

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Stefano De Martino saluta papà Enrico. Nel pomeriggio di ieri martedì 20 gennaio 2026, infatti, si sono tenuti i funerali del padre del conduttore, scomparso lo scorso lunedì all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. Le esequie si sono tenuti nella ‘sua’ Torre del Greco, in provincia di Napoli, e ovviamente non sono mancati attimi di commozione. Alla funzione erano presenti anche tanti amici di De Martino e colleghi vip del mondo dello spettacolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino, lacrime ai funerali del padre

Ieri martedì 20 gennaio 2026 – come anticipato – si sono tenuti i funerali di Enrico De Martino, papà di Stefano, morto lo scorso lunedì all’età di 61 anni. Il conduttore era molto legato al padre, che gli aveva trasmesso la passione per la danza da piccolo e che da tempo combatteva contro una malattia debilitante. De Martino non è mancato al suo appuntamento al timone di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1 (le puntate erano già registrate) e ovviamente è partito alla volta di Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove si sono tenute le esequie. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa di San Michele, sulla collina di San Alfonso (dove mamma e papà si erano sposati anni fa) e a celebrare la cerimonia è stato padre Luigi, da sempre vicino alla famiglia De Martino. "Adesso Enrico è libero" le parole del sacerdote: "E danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna". Sulle note della storica colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso suonata in chiesa la commozione è stata palpabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I vip presenti: anche Belén Rodríguez al fianco di De Martino

Al funerale del padre di Stefano De Martino era ovviamente presente la famiglia al gran completo. Il conduttore – visibilmente provato nonostante gli occhiali da sole a nascondere le lacrime – non ha mai smesso di accarezzare la madre Maria Rosaria, al suo fianco. Accanto a lei anche la sorella Adelaide e il fratello Davide. A Torre del Greco si è presentata anche Belén Rodríguez, ex moglie di Stefano e madre di suo figlio Santiago, che ha così salutato per l’ultima volta il nonno. La showgirl argentina ha messo da parte tutte le tensioni emerse dopo la dura separazione per stare vicino all’ex marito in un momento di difficoltà. Tra i presenti in chiesa anche alcuni amici e colleghi vip del volto simbolo di Affari Tuoi, tra cui la sua ‘spalla’ Herbert Ballerina, il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati e Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia (che proprio recentemente ha rivelato di essere stato vicino a De Martino in passato per la conduzione del suo show), oltre agli attori Alessandro Siani, Patrizio Rispo, Giovanni Esposito e Peppe Lanzetta.

Potrebbe interessarti anche