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Stefano De Martino, la foto dagli Usa conquista Belén: il complimento della showgirl fa esplodere i social

Stefano De Martino con il figlio Santiago negli Stati Uniti: arriva il commento di Belén che scatena i social

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Belen Rodriguez
IPA

Stefano De Martino si è concesso qualche giorno negli Stati Uniti insieme al figlio Santiago, tra viaggio on the road, panorami spettacolari e momenti lontani dai riflettori. Il conduttore ha condiviso sui social alcuni scatti della vacanza, mostrando il lato più privato del viaggio tra la California e i grandi paesaggi dell’Ovest americano. Un’esperienza padre e figlio che arriva in un periodo particolarmente intenso per De Martino, già proiettato verso i prossimi impegni televisivi. A catturare l’attenzione, però, non sono state soltanto le immagini dagli Stati Uniti. Sotto uno degli scatti pubblicati dal conduttore è comparso infatti un commento di Belen Rodriguez, mamma di Santiago ed ex moglie di De Martino. Poche parole, ma sufficienti a riaccendere l’attenzione dei fan sul rapporto tra i due, oggi decisamente più disteso rispetto al passato.

Belén commenta la foto di Stefano e Santiago: il messaggio fa impazzire il web

Lo scatto che ha attirato maggiormente l’attenzione ritrae Stefano e Santiago di spalle, mentre osservano uno dei panorami americani. Belén ha scelto di intervenire direttamente nei commenti con una frase semplice e affettuosa: "Quanto siete bellissimi insieme". Il messaggio ha immediatamente conquistato i follower, raccogliendo rapidamente oltre 3mila like. Non è un dettaglio secondario anche la scelta di non mostrare il volto di Santiago. Da tempo, infatti, De Martino e Belén rispettano la volontà del figlio di mantenere una maggiore riservatezza sui social, evitando di pubblicare immagini del suo viso e anche durante questo viaggio americano il conduttore ha mantenuto la stessa linea. Il commento di Belén è stato così letto soprattutto come un segnale del rapporto sereno che oggi lega i due genitori. Dopo anni caratterizzati da separazioni, ritorni di fiamma e momenti di forte tensione, l’attenzione sembra essersi spostata sulla famiglia e sulla crescita di Santiago.

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Stefano De Martino e Belén Rodriguez: il rapporto oggi

Dopo anni vissuti tra separazioni, riavvicinamenti e nuovi addii, Stefano De Martino e Belén Rodriguez sembrano aver trovato un equilibrio diverso, soprattutto nel ruolo di genitori di Santiago. Le loro vite sentimentali hanno preso direzioni differenti, ma entrambi continuano a mantenere un rapporto sereno e a mettere al centro il benessere del figlio. Belén, infatti, sta vivendo una nuova fase anche sul piano privato. La showgirl si trova in Sardegna con il compagno Gaetano Liberati, personal trainer lontano dal mondo dello spettacolo. Una distanza che non ha impedito a Belén di lasciare un messaggio affettuoso sotto le immagini della vacanza, mostrando ancora una volta come tra i due ex possa esserci oggi un rapporto più disteso rispetto al passato.

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