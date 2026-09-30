Stefano De Martino preso d'assalto dalla folla a Milano: il fraintendimento e l'indiscrezione sul sostegno a Belen Il conduttore si è ritrovato circondato dai fan dopo essere uscito da un negozio a Milano, mentre emergono retroscena sul rapporto con la sua ex moglie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una normale giornata milanese si è trasformata in un incontro decisamente movimentato per Stefano De Martino, che nei giorni scorsi si è ritrovato al centro dell’attenzione mentre si trovava in via Montenapoleone. Il conduttore, sempre più riconoscibile anche lontano dagli studi televisivi, è entrato in un negozio di orologi e, al momento di uscire, ha trovato ad attenderlo una folla di persone. Una scena talmente affollata da aver tratto in inganno qualcuno, convinto che all’interno del negozio fosse appena accaduto qualcosa di grave.

Stefano De Martino e la folla fuori dal negozio ad attenderlo

A raccontare l’episodio è stato Roberto Alessi attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram dell’Edicola.it. Il giornalista ha spiegato di aver incrociato casualmente De Martino durante una passeggiata nel centro di Milano e di aver assistito alla scena che si è verificata all’esterno del negozio. La presenza di così tante persone aveva fatto pensare inizialmente a una possibile rapina, ma la realtà era decisamente più semplice e, per certi versi, anche più curiosa.

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La gente si era infatti radunata perché si era diffusa la voce che all’interno del negozio ci fosse Stefano De Martino, ormai diventato un volto molto popolare anche grazie alla sua crescente presenza nel panorama televisivo. Quando il conduttore è uscito, anziché cercare di allontanarsi rapidamente dalla situazione, ha scelto di fermarsi e di dedicare qualche momento alle persone che lo stavano aspettando, concedendosi anche diversi selfie.

La verità sulla sua disponibilità vero i fan

L’episodio raccontato da Alessi ha offerto anche l’occasione per parlare del modo in cui De Martino si comporterebbe quando viene avvicinato dai fan lontano dalle telecamere. Il giornalista ha riferito anche quanto gli avrebbe raccontato Paolo Della Bella, fotografo molto conosciuto nell’ambiente milanese, descrivendo il conduttore in termini particolarmente positivi: "Mi ha detto che Stefano è sempre educato, gentile e disponibile, una persona meravigliosa". Parole che sembrano trovare una conferma proprio nella scena avvenuta in via Montenapoleone, dove De Martino, nonostante il gruppo di persone ad attenderlo, avrebbe scelto di non sottrarsi all’incontro coi fan.

Il retroscena sul rapporto con Belen Rodriguez

Nel suo intervento Roberto Alessi ha però aggiunto un altro elemento, questa volta legato alla vita privata del conduttore e al suo rapporto con Belen Rodriguez. I due, dopo una lunga storia sentimentale, il matrimonio e la nascita del figlio Santiago, hanno preso strade diverse, mantenendo però un legame inevitabile attraverso la genitorialità.

Da tempo De Martino evita di parlare pubblicamente dell’ex moglie e della sua vita privata, preferendo mantenere una certa riservatezza su una relazione che negli anni è stata più volte al centro del gossip. Secondo quanto riferito da Alessi, però, il silenzio del conduttore non significherebbe necessariamente distanza o indifferenza nei confronti di Belen, secondo Alessi lui infatti "Stefano non parla di lei, ma la protegge in silenzio", suggerendo quindi l’esistenza di un rapporto ancora caratterizzato da attenzione e sostegno, seppur lontano dai riflettori. Si tratta, naturalmente, di una ricostruzione riferita dallo stesso giornalista e non di una dichiarazione diretta di De Martino o Belen. I due, tuttavia, hanno raccontato in passato di essere riusciti a costruire un nuovo equilibrio dopo la fine della loro relazione. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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