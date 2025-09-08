De Martino convince anche al cinema: su RaiPlay il suo debutto Il conduttore di Affari tuoi brilla anche su RaiPlay: sulla piattaforma streaming c'è il suo film di esordio nel mondo del cinema che ha stupito tutti i fan

Affascinante e, come direbbero in molte, ‘bello impossibile’. Stefano De Martino sa come fare breccia nel cuore delle donne, ma sa anche rimanere con i piedi per terra. Ex ballerino, conduttore e showman, il pupillo di Maria De Filippi è ora al timone di Affari Tuoi e la Rai, già da un po’, ha deciso di puntare tutto su di lui e suo suo carisma. Tuttavia, De Martino brilla anche su RaiPlay perché sulla piattaforma streaming è disponibile il film che ha segnato il suo debutto nel mondo del cinema tra gli applausi dei suo fan.

Stefano De Martino debutta al cinema in una commedia

Stefano De Martino, negli anni, si è saputo distinguere anche per le sue doti di attore. Dopo i successi in televisione, il 2022 è l’anno del suo debutto nel mondo del cinema, un’occasione che i suoi fan attendevano con ansia. E la sua prima prova in un film, dopo l’esperienza anche in teatro, è stata un successo, con i fan del conduttore napoletano che si sono detti pienamente soddisfatti delle sue doti attoriali. Il film è disponibile gratis in streaming.

Trama e cast del film Il giorno più bello

Nel catalogo di RaiPlay è infatti disponibile Il Giorno Più Bello, un film del 2022 diretto da Andrea Zalone. Vi rammentiamo brevemente la trama e poi ci concentriamo sul personaggio di De Martino. La storia segue Aurelio (Paolo Kessisoglu), wedding planner che ha sacrificato i propri sogni per rendere felici gli altri. Dopo un divorzio e con il desiderio di cambiare vita, sogna di partire in barca a vela con Serena, sua collaboratrice e grande amore. Prima di poter partire, però, deve vendere l’attività di famiglia e convincere Serena a lasciarsi con Giorgio, suo amico d’infanzia. Quando compare un possibile acquirente, il Dottor Musso, Aurelio deve organizzare l’ultimo matrimonio della sua carriera, quello di Pier e Chiara, giovani rampolli dell’alta borghesia.

Scopre però che il padre della sposa è proprio Musso, deciso a valutare l’acquisto osservando la cerimonia, trasformando la festa in un evento straordinario. Tra collaboratori disfunzionali, ex complicati e situazioni imprevedibili, Aurelio dovrà destreggiarsi per portare a termine il matrimonio e realizzare finalmente il suo sogno di libertà. In questa pellicola, Stefano De Martino interpreta Pier, uno sposo arrogante e vanitoso che crea confusione nel matrimonio. Nonostante fosse al suo debutto cinematografico, la critica ha apprezzato la sua naturalezza nel ruolo, e ha contribuito a rendere il film più divertente e coinvolgente.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

In un’intervista a Coming Soon, Stefano De Martino ha parlato della sua esperienza sul set, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e la professionalità del cast. Ha anche espresso gratitudine per l’opportunità di lavorare con registi e attori di grande esperienza. Il film è arrivato nelle sale italiane il 9 giugno 2022. Le riprese hanno avuto luogo in varie località del territorio italiano, tra cui Torino, San Giorgio Canavese e il Castello dei Biandrate, e la pellicola si trova in streaming su RaiPlay.

