De Martino: Affari Tuoi cambia e addio al suo show più amato: i primi effetti di Sanremo Per il Festival del 2027 il conduttore sarà affiancato dall’ex manager dei Maneskin, ma probabilmente sarà costretto ad abbandonare Stasera Tutto È Possibile

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il futuro di Stefano De Martino si prospetta sempre più roseo, ma anche più impegnativo. Il conduttore di Affari Tuoi, infatti, sarà l’erede di Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo, un impegno che avrà ovviamente un enorme impatto sulla sua prossima stagione televisiva; ecco perché De Martino potrebbe essere costretto a lasciare il suo show più amato. Filtrano, intanto, altre indiscrezioni sul futuro del conduttore e del Festival. Scopriamo tutti i dettagli.

Stefano De Martino a Sanremo: gli ‘effetti’ del Festival su Affari Tuoi e chi lo affiancherà

Dopo l’annuncio di Carlo Conti – che nel corso della serata finale di Sanremo 2026 ha passato il testimone di direttore artistico a Stefano De Martino, alla guida del Festival a partire dal prossimo anno – hanno iniziato a filtrare le prime novità su quello che sarà il futuro del conduttore di Affari Tuoi. Il game show dell’access prime di Rai 1, innanzitutto, si prepara a un vero e proprio restyling, come svelato anche dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai William Di Liberatore. Un nuovo studio, nuove dinamiche e tante altre novità per rafforzare uno dei programmi di punta della tv di Stato, che ha ormai colmato il gap con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, spesso e volentieri sconfitti nella ‘battaglia’ degli ascolti tv. A proposito di Festival, invece, lo stesso Di Liberatore ha rivelato che a Sanremo De Martino sarà affiancato da Fabrizio Ferraguzzo, ex manager dei Maneskin e direttore musicale di X Factor Italia. Niente Antonella Clerici o Francesca Fagnani, come si era vociferato nell’ultimo periodo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo addio a Stasera Tutto È Possibile sempre più vicino: perché

La conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo a partire dalla 77esima edizione in programma nel 2027 avrà ovviamente un enorme impatto sull’agenda di Stefano De Martino. L’organizzazione della kermesse è un lavoro che dura mesi e, stando alle ultime indiscrezioni, si scontrerà con altri impegni del conduttore. Ecco perché De Martino potrebbe essere costretto a dire addio (per la seconda volta) a Stasera Tutto È Possibile. Dopo le lacrime dello scorso anno, infatti, lo show del cuore del conduttore (che nel 2019 prese il posto di Amadeus e qui trovò Francesco Paolantoni, Biagio Izzo ed Herbert Ballerina, con cui sono nate amicizie storiche) tornerà a breve su Rai 2 per un’ultima edizione, poi Sanremo dovrebbe costringere l’ex marito de Belén Rodríguez a lasciare. Il futuro di De Martino, insomma, è sempre più ricco di impegni e si (ri)parte stasera. Oggi lunedì 2 marzo 2026, infatti, torna in onda Affari Tuoi dopo un lungo stop per la settimana sanremese. Appuntamento, come sempre, nell’access prime time di Rai 1.

Potrebbe interessarti anche