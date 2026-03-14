De Martino a Sanremo 2027, Belen ed Emma sul palco: la proposta ‘pazza’ alle sue ex storiche. Cosa faranno Stefano De Martino è già al lavoro per il Festival di Sanremo 2027, secondo alcune voci il napoletano vorrebbe al suo fianco le sue ex più importanti, Belen ed Emma

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Stefano De Martino si sta attualmente dividendo tra i suoi due programmi, entrambi amatissimi dal pubblico, "Affari Tuoi" e "Stasera tutto è possibile", ma non può che essere già concentrato a quello che sarà il suo impegno in assoluto più importante, che potrebbe consacrare ulteriormente la sua carriera, il Festival di Sanremo. Nel 2027 sarà infatti lui a essere al timone della kermesse canora, pronto a raccogliere l’eredità di Carlo Conti, che ha voluto annunciarlo proprio in occasione della finalissima, come non era mai accaduto, così da rendere ancora più ufficiale la sua investitura.

Una decisione simile presa con così largo anticipo spinge in maniera quasi naturale a pensare a cosa potremo aspettarci tra meno di un anno all’Ariston, anche se per ora lui ha preferito evitare di sbilanciarsi troppo.

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Sanremo 2027: Stefano De Martino pensa a Emma e Belen, cosa può accadere

È ormai passato il periodo in cui i volti che affiancano il conduttore del Festival di Sanremo venivano definite "vallette", oggi si parla di "co-conduttrici" (o co-conduttori al maschile), segno evidente di come si punti a dare loro maggiormente spazio e a non essere solo delle figure di contorno. Niente deve essere lasciato al caso, come è giusto che sia per una kermesse così rilevante anche a livello internazionale, per questo la scelta deve essere ponderata al massimo.

Al timone della prossima edizione ci sarà Stefano De Martino, orgoglioso di poter rivestire un ruolo così importante a meno di quarant’anni di età, è quindi naturale provare a ipotizzare se il suo avvento all’Ariston possa portare a novità rilevanti. Alcune indiscrezioni a riguardo stanno già iniziando a circolare, il sito "Mowmag" ha fatto dei nomi che fanno scalpore anche solo a ipotizzarle, specialmente se la voce dovesse essere confermata. Secondo la giornalista Graiza Sanbruna in cima alla lista del presentatore partenopeo ci sarebbero Bene Rodriguez ed Emma Marrone, due che lo conoscono evidentemente benissimo, visto che la prima è stata sua moglie (oltre che mamma di suo figlio), mentre l’altra è stata una delle sue ex più note.

Vederli tutti e tre insieme sul palco sarebbe già di per sé un motivo ulteriore per poter seguire un appuntamento che catalizza l’interesse di milioni di persone. Almeno per ora, però, le due non sembra abbiano accolto allo stesso modo questa possibilità: l’argentina, infatti, sembra essere titubante, soprattutto in considerazione dei rapporti tutt’altro che idilliaci che ha tutt’ora con lui dopo anni di tira e molla tra loro, la cantante invece sarebbe certamente felice di poter essere protagonista nella città dei fiori, seppure non in gara.

In passato, era il 1989, abbiamo assistito a un Sanremo dei "figli di", che vedeva alla conduzione diversi figli d’arte, ora invece potremmo assistere a sorpresa al "Sanremo degli ex", cosa che potrebbe dimostrare come possa essere possibile essere in buoni rapporti nonostante un amore ormai finito. O almeno questo sarebbe l’intento, vediamo se davvero Stefano De Martino tenterà l’affondo con entrambe, non resta che attendere.

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