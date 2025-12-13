De Martino 'cancellato', l'ex Caroline Tronelli supera la "rottura durissima" con un nuovo fidanzato Tra cambi di look, silenzi pesanti e indiscrezioni insistenti, l’ex di Stefano De Martino sembra aver voltato pagina, lasciandosi alle spalle la storia col conduttore.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi mesi il nome di Caroline Tronelli è circolato con una certa insistenza, praticamente sempre accostato a quello di Stefano De Martino. Un legame che non è mai stato raccontato apertamente dai diretti interessati, ma che ha comunque alimentato curiosità, ipotesi e chiacchiere. All’inizio tutto sembrava muoversi sottotraccia, poi sono indirettamente venuti allo scoperto, fino all’apparente ma mai confermata separazione. Ora sembra che nel cuore della giovane ci sia un nuovo uomo.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: la storia al capolinea fa ancora discutere

Secondo quanto filtra dai bene informati, la relazione tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino sarebbe finita da tempo, non è un mistero. Quello che però emerge è che non è stata una chiusura semplice: la rottura viene descritta come tutt’altro che pacifica. A pesare, raccontano, sarebbero state incomprensioni mai chiarite e un clima diventato via via più teso. A mettere nero su bianco la situazione, parlando di una chiusura più che definitiva è Gabriele Parpiglia: "Stefano oggi diventa ufficialmente un ricordo lontano, con una rottura durissima tra i due". Né Caroline né Stefano hanno mai confermato o smentito pubblicamente la fine della loro relazione. Un silenzio che, invece di spegnere le voci, chiaramente le ha alimentate. De Martino, del resto, da tempo sembra intenzionato a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, concentrandosi sulla carriera televisiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Caroline Tronelli: nuovo look e nuovo fidanzato per dimenticare De Martino

Se da una parte c’è il silenzio, dall’altra ci sono segnali che parlano chiaro. Caroline Tronelli ha cambiato look, passando dal biondo al moro. Ma il cambiamento non sarebbe solo estetico. Parpiglia rivela: "Nuovo look per Caroline Tronelli, che da bionda diventa mora, ma soprattutto nuovo amore. Lui è un ragazzo della Roma bene con cui ieri sera era a cena in un noto locale della Capitale tra coccole e carezze, come ci dicono i presenti". Una confermata quindi da più persone, che descrivono un clima intimo e rilassato, sicuramente lontano dall’idea di una ragazza ancora legata al passato.

Una nuova fase per De Martino e Tronelli

Negli ultimi tempi Caroline Tronelli appare anche più presente sui social. Tra cambio d’immagine, nuove frequentazioni e una vita sociale più esposta, Caroline sembra aver deciso di non nascondersi più. Intanto Stefano De Martino resta sullo sfondo, impegnato a difendere una nuova immagine pubblica, più formale e meno legata al gossip. Ma l’interesse del pubblico sulla sua vita sentimentale non si spegne, anzi, si fanno più insistenti le voci di un legame con la neo single Rocio Munoz Morales.

Potrebbe interessarti anche