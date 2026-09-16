Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone: la sua presenza dietro le quinte fa discutere in vista di Sanremo 2027 Il conduttore è comparso tra il pubblico all’Ippodromo di Milano e avrebbe raggiunto anche i camerini della cantante, alimentando le speranze di vederla a Sanremo 2027.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il conduttore è comparso tra il pubblico dell’atteso concerto milanese della cantante, dopo il rinvio della precedente data per il maltempo. Una visita tutt’altro che passata inosservata, soprattutto considerando i possibili scenari legati al prossimo Festival di Sanremo. Il concerto di Emma Marrone all’Ippodromo di Milano ha riunito migliaia di persone e sul palco, insieme alla cantante, sono arrivati anche alcuni ospiti particolarmente importanti, tra cui Alessandra Amoroso e Fabri Fibra. A catalizzare l’attenzione, però, non è stata soltanto la musica e nemmeno uno dei duetti proposti durante la serata, perché tra il pubblico è stata segnalata una presenza che ha inevitabilmente riacceso le indiscrezioni sul futuro professionale di Emma e sul rapporto con Stefano De Martino.

La visita di Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone

Il conduttore di Affari Tuoi è stato infatti fotografato mentre si trovava all’Ippodromo, dove ha assistito al concerto di Emma. Una presenza che, proprio per il momento in cui è arrivata, non è passata inosservata: De Martino avrebbe raggiunto anche i camerini della cantante, entrando così in contatto con lei nel corso della serata. La scena è stata documentata attraverso una fotografia pubblicata da Giuseppe Candela, che ha mostrato il conduttore presente all’evento. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, dietro questa visita potrebbe esserci anche un interesse legato al prossimo Festival di Sanremo, considerando che De Martino sarà chiamato a confrontarsi con uno degli appuntamenti più importanti della televisione italiana.

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Emma Marrone verso Sanremo 2027

Il nome di Emma torna così al centro delle ipotesi sul cast musicale della prossima edizione del Festival, anche se al momento non c’è un annuncio ufficiale che confermi la sua partecipazione alla gara. La cantante ha già vissuto più volte l’esperienza sanremese e il suo legame con il palco dell’Ariston rappresenta uno degli elementi che alimentano le aspettative del pubblico. La presenza di De Martino al suo concerto assume significato proprio perché arriva mentre cresce l’attesa per Sanremo 2027. Il rapporto tra i due, nato ai tempi di Amici, è proseguito negli anni anche al di fuori della televisione e si è trasformato in un legame di amicizia e affetto, circostanza che rende meno sorprendente la partecipazione del conduttore alla serata milanese.

Il retroscena sul Festival di Sanremo

A rendere ancora più interessante la vicenda è stato infine Gabriele Parpiglia, che ha mostrato a sua volta immagini della presenza di De Martino al concerto e ha riferito un retroscena relativo a Emma. Secondo quanto riportato dal giornalista, la cantante sarebbe destinata a essere tra gli artisti in gara a Sanremo 2027, nella prima edizione affidata alla conduzione e alla direzione artistica di De Martino. Al momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione in attesa di conferme ufficiali.

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