Stefano De Martino e il 25 aprile: "Poi spuntò l'alba...". Il post (da applausi) del conduttore di Affari Tuoi
Il post del 25 aprile di Stefano De Martino: citazione partigiana e musica d’autore per celebrare la Festa della Liberazione
Un post semplice, ma tutt’altro che banale. Nel giorno della Festa della Liberazione, Stefano De Martino oggi 25 aprile torna a far parlare di sé — e stavolta non per questioni di palinsesto o gossip sentimentale. Il conduttore di Affari Tuoi, nuovo volto di punta della Rai e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, ha scelto Instagram per condividere un messaggio dal sapore profondamente simbolico.
De Martino e il post sul 25 aprile: "Poi spuntò l’alba…"
Niente selfie patinati o backstage televisivi: De Martino stavolta punta tutto su parole evocative ed emozionanti. E lo fa scegliendo un testo potente, ovvero una poesia attribuita al partigiano Giuseppe Colzani:
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"Avevo due paure:
la prima era quella di uccidere,
la seconda era quella di morire.
Avevo diciassette anni,
poi venne la notte del silenzio,
in quel buio si scambiarono le vite.
Incollati alle barricate alcuni di noi morivano d’attesa.
Incollati alle barricate alcuni di noi vivevano d’attesa.
Poi spuntò l’alba,
ed era il 25 Aprile."
Parole evocative ed emozionanti, perfette per celebrare la ricorrenza della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. A fare da colonna sonora, Viva l’Italia di Francesco De Gregori: un capolavoro della musica italiana del XX secolo che racconta un Paese pieno di contraddizioni, ma ancora capace di resistere. Un’accoppiata che, sui social, non è passata inosservata. Il conduttore di Affari Tuoi poco dopo ha condiviso con i suoi fan altre storie Istagram, stavolta ‘leggere’: alcuni scatti di una giornata trascorsa al mare, tra acque cristalline, cime di un’imbarcazione e un invitante pranzo quasi estivo. Ma naturalmente, a colpire maggiormente i suoi follower è stata la poesia sul 25 aprile.
Ciò è dovuto anche ad alcuni rumors — rimasti sempre sul piano delle indiscrezioni mai dimostrate — che negli ultimi mesi hanno accompagnato la scalata di Stefano De Martino, diventato in pochi anni uno dei volti di maggior successo della tv pubblica. Alcuni detrattori hanno infatti accostato, senza alcuna prova, il suo percorso professionale a una presunta simpatia nei suoi confronti da parte di ambienti vicini a Fratelli d’Italia.
In particolare, tra le voci più insistenti, quella secondo cui la sua ascesa in Rai sarebbe stata "agevolata" da Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e figura di rilievo all’interno del partito.
Una ricostruzione che la diretta interessata ha però smentito in modo netto:
"Ci raccontano per quello che non siamo e su di me raccontano la qualunque, dicono che faccio tutto io come sorella della Meloni, dicono che faccio le nomine. Dicono di De Martino? Lì fantastico, quello è stato il momento più bello. Non abbiamo alcun tipo di rapporto (…). Io un altro po’ non sapevo manco chi fosse. Poi ho collegato che era l’ex marito di Belen. Mi taccio. Sono ancora consapevole dei miei limiti, non c’entro niente".
Al di là del gossip, resta il dato più concreto: De Martino non ha mai avuto bisogno di smentite per legittimare il proprio percorso. A parlare per lui sono gli ascolti, stabilmente alti, delle trasmissioni che conduce, da Stasera tutto è possibile ad Affari Tuoi. Numeri che, più di qualsiasi retroscena, raccontano e motivano la sua carriera di successo.
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