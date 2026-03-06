Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, la verità sul flirt e il bacio in tv: cosa sappiamo  

Il conduttore e la comica sono stati 'pizzicati' da un settimanale durante una passeggiata a Napoli. Ma la spiegazione è molto più semplice del previsto. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Stefano De Martino è tornato prepotentemente al centro della scena, e questa volta non solo per la notizia della sua conduzione del Festival di Sanremo 2027. A fare rumore, in questo caso, è un presunto flirt in corso con la comica Brenda Lodigiani, alimentato da una serie di indizi sospetti. Tra passeggiate complici, una cenetta riservata e un bacio in diretta televisiva, i social non hanno avuto dubbi. Ma la verità potrebbe essere più complicata del previsto. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, gli indizi sul flirt in corso

Tutto è partito da uno scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, che ritraeva Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sottobraccio, mentre camminavano per le strade di Napoli in atteggiamento complice. Secondo il settimanale, i due avrebbero trascorso la serata insieme in una trattoria della città campana, trattenendosi poi all’esterno fino a tarda notte. E tanto è bastato per far partire le ‘speculazioni’ romantiche via social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma è quello che è accaduto nella prima puntata di Stasera tutto è possibile, andata in onda il 4 marzo su Rai 2, ad aver stupito di più i fan. Durante uno dei giochi dello show, Brenda Lodigiani ha infatti baciato sulle labbra il padrone di casa De Martino. Tecnicamente una gag. Ma arrivata in maniera così naturale e genuina da far drizzare le antenne a migliaia di telespettatori, pronti a interpretare la scena come la prova definitiva di una complicità più profonda.

La verità sul rapporto tra De Martino e Brenda Lodigiani

La verità, però, è stata svelata da un’indagine di Fanpage, che avrebbe raccolto informazioni attendibili da fonti vicine ai due conduttori. Tra De Martino e Lodigiani non esisterebbe alcun flirt, solo un’amicizia e una certa complicità professionale. Per di più, le foto della passeggiata napoletana scattate da Diva e Donna sarebbero fuorvianti, perché realizzate mentre i due uscivano dallo studio dopo la registrazione di Stasera tutto è possibile, non durante una romantica serata a due.

Il mistero è quindi chiarito: sia De Martino che Brenda Lodigiani restano dichiaratamente single, a dispetto di quello che il pubblico avrebbe sperato per loro. La comica si è separata dallo storico compagno Federico Teodoli soltanto l’estate scorsa. Mentre Stefano ha chiuso da tempo la relazione con Caroline Tronelli, dopo varie storie importatni tra cui quella con Belen Rodriguez. E nonostante entrambi siano tecnicamente ‘sulla piazza’, per così dire, il loro rapporto resta puramente professionale. Almeno fino ad ora.

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti - Stefano De Martino

Sanremo 2026, Carlo Conti arruola De Martino: il retroscena sul passaggio di consegne. Cosa farà

Il conduttore di Affari Tuoi sarà sul palco dell’Ariston in occasione del Festival d...
Affari Tuoi San Valentino pagelle puntata ieri 13 febbraio

Affari tuoi - San Valentino, le pagelle: De Martino fuoriclasse (9), Federica Nargi bella che non balla (5), Caressa dov'era? (5)

Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, promossi e bocciati dello speciale ...
Stasera tutto è possibile reazioni social 4 marzo 2026

Stasera Tutto È Possibile, il ritorno di De Martino fa impazzire il web: "Seratonina pura". E spunta una proposta per Sanremo

Web impazzito per il ritorno in Tv del comic show: "Alla fine di ogni puntata arrivo...
Stefano De Martino

Stefano De Martino romantico, la sorpresa speciale alle donne del suo staff: "Bentornata", lo rivela Mariasole Pollio

Stefano De Martino ha riacceso il motore della nuova stagione di Stasera Tutto è Pos...
Affari Tuoi 13 ottobre 2025

Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, De Martino celebra l’amore in prima serata: anticipazioni

Tutto pronto per un imperdibile speciale del ‘gioco dei pacchi’ in occasione dell’im...
Carlo Conti e Nino Frassica

Sanremo 2026, Carlo Conti rimpiazza Pucci con Nino Frassica: cast chiuso (ma c'è un grande problema)

Il comico siciliano dovrebbe prendere il posto del collega ex Colorado. Ma resta il ...
Stefano De Martino

De Martino cambia rete (ma non c'entra Sanremo): lo show con 'Gerry Scotti' dopo Affari Tuoi

Stasera tutto è possibile riparte con oggi 4 marzo. Ospiti Brenda Lodigiani, Lorella...
Stasera tutto è possibile

Stasera Tutto è possibile su Rai 2: quando inizia, quante puntate, il nuovo cast con De Martino

L’amatissimo show comico tornerà molto presto come protagonista del palinsesto di Ra...
Stasera tutto è possibile, le pagelle della prima puntata (4 marzo)

Stasera tutto è possibile, le pagelle: De Martino torna per il mutuo (9), 'Gerry Scotti' funziona (7), lo Rai ha già il DopoFestival (8)

Staasera tutto è possibile è tornato in onda mercoledì 4 marzo 2026, Stefano De Mart...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci
Christian Vieri

Christian Vieri
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani
Vincenzo De Lucia imita Maria De Filippi

Vincenzo De Lucia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963