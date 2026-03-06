Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, la verità sul flirt e il bacio in tv: cosa sappiamo Il conduttore e la comica sono stati 'pizzicati' da un settimanale durante una passeggiata a Napoli. Ma la spiegazione è molto più semplice del previsto. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino è tornato prepotentemente al centro della scena, e questa volta non solo per la notizia della sua conduzione del Festival di Sanremo 2027. A fare rumore, in questo caso, è un presunto flirt in corso con la comica Brenda Lodigiani, alimentato da una serie di indizi sospetti. Tra passeggiate complici, una cenetta riservata e un bacio in diretta televisiva, i social non hanno avuto dubbi. Ma la verità potrebbe essere più complicata del previsto. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, gli indizi sul flirt in corso

Tutto è partito da uno scatto pubblicato dal settimanale Diva e Donna, che ritraeva Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sottobraccio, mentre camminavano per le strade di Napoli in atteggiamento complice. Secondo il settimanale, i due avrebbero trascorso la serata insieme in una trattoria della città campana, trattenendosi poi all’esterno fino a tarda notte. E tanto è bastato per far partire le ‘speculazioni’ romantiche via social.

Ma è quello che è accaduto nella prima puntata di Stasera tutto è possibile, andata in onda il 4 marzo su Rai 2, ad aver stupito di più i fan. Durante uno dei giochi dello show, Brenda Lodigiani ha infatti baciato sulle labbra il padrone di casa De Martino. Tecnicamente una gag. Ma arrivata in maniera così naturale e genuina da far drizzare le antenne a migliaia di telespettatori, pronti a interpretare la scena come la prova definitiva di una complicità più profonda.

La verità sul rapporto tra De Martino e Brenda Lodigiani

La verità, però, è stata svelata da un’indagine di Fanpage, che avrebbe raccolto informazioni attendibili da fonti vicine ai due conduttori. Tra De Martino e Lodigiani non esisterebbe alcun flirt, solo un’amicizia e una certa complicità professionale. Per di più, le foto della passeggiata napoletana scattate da Diva e Donna sarebbero fuorvianti, perché realizzate mentre i due uscivano dallo studio dopo la registrazione di Stasera tutto è possibile, non durante una romantica serata a due.

Il mistero è quindi chiarito: sia De Martino che Brenda Lodigiani restano dichiaratamente single, a dispetto di quello che il pubblico avrebbe sperato per loro. La comica si è separata dallo storico compagno Federico Teodoli soltanto l’estate scorsa. Mentre Stefano ha chiuso da tempo la relazione con Caroline Tronelli, dopo varie storie importatni tra cui quella con Belen Rodriguez. E nonostante entrambi siano tecnicamente ‘sulla piazza’, per così dire, il loro rapporto resta puramente professionale. Almeno fino ad ora.

