Stefano De Martino svela le date di Sanremo 2027, finalmente la fumata bianca. E non sono quelle che ci aspettavamo Finalmente le date del Festival di Sanremo 2027: Stefano De Martino scopre le carte sul suo Instagram e dà ufficialmente il via alla grande macchina della kermesse

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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La macchina organizzativa del Festival di Sanremo si è ufficialmente messa in moto e, come da tradizione, basta un semplice movimento social per scatenare il panico tra gli appassionati di musica e televisione. A rompere gli indugi è stato proprio lui, il nuovo padrone di casa ed esordiente direttore artistico: Stefano De Martino. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, lo showman partenopeo ha finalmente regalato al pubblico la tanto attesa fumata bianca, ufficializzando le date della 77ª edizione della kermesse canora più importante d’Italia.

Il Festival di Sanremo 2027 andrà in scena dal 16 al 20 febbraio. Una notizia che ha immediatamente fatto il giro della Rete, non solo perché mette fine a mesi di speculazioni sul battesimo di De Martino all’Ariston, ma soprattutto perché queste date non sono affatto quelle che ci aspettavamo.

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Sanremo, il ritorno a febbraio e la sorpresa del calendario

Dopo l’anomala edizione del 2026, slittata eccezionalmente alla fine di febbraio per evitare la concomitanza e la sovrapposizione mediatica con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la maggior parte degli addetti ai lavori e dei telespettatori dava per scontato un ritorno immediato alle origini più rigide del calendario sanremese.

L’ipotesi più accreditata vedeva infatti il Festival posizionarsi, come da tradizione storica, nella primissima settimana di febbraio, indicativamente dal 2 al 6 o dal 9 al 13 del mese. La scelta di De Martino e della Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai ha invece spiazzato tutti, posizionando la kermesse a metà mese. Si tratta di una decisione strategica che allunga i tempi di preparazione, ma che sposta l’evento in un periodo dell’anno solitamente denso di contro-programmazione.

La rivoluzione artistica e il nodo delle serate

L’annuncio delle date segna il punto di non ritorno e l’inizio ufficiale della gestione Stefano De Martino, che si preannuncia già ricca di novità e cambiamenti radicali rispetto al passato recente. Le prime indiscrezioni che filtrano dai corridoi di Viale Mazzini parlano di una vera e propria rivoluzione strutturale concepita per snellire lo show. L’obiettivo principale del conduttore sarebbe quello di dire addio alle lunghissime maratone notturne degli ultimi anni, riducendo sensibilmente il numero dei Big in gara per scendere a un gruppo più ristretto di artisti, idealmente intorno ai ventiquattro, così da garantire serate più fluide e dare più ritmo allo spettacolo televisivo.

Gira anche voce di un profondo restyling per la serata del giovedì. La tradizionale serata delle cover potrebbe infatti trasformarsi in un contest parallelo per scegliere direttamente il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest, slegando di fatto il pass europeo dalla vittoria finale del Festival. Con le date ormai scolpite nel calendario, per Stefano De Martino comincia la sfida più grande della sua carriera. Il pubblico ha già cerchiato in rosso i giorni dal 16 al 20 febbraio 2027, e la curiosità di vedere se il suo tocco moderno conquisterà l’Ariston è già alle stelle.

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