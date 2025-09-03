Trova nel Magazine
Stefano De Martino, clamorosa svolta con Caroline Tronelli: cosa è successo

La coppia è stata avvistata fuori dallo studio di un ginecologo e il gossip è esploso: il conduttore di Affari Tuoi diventerà di nuovo papà?

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Ci ha messo un po’, ma alla fine, Stefano De Martino sembra aver davvero trovato la donna che nel suo cuore ha sostituito la ex Belen Rodriguez. Dopo essere saltato per un po’ di fiore in fiore infatti, il conduttore di Affari Tuoi ha scelto la giovanissima Caroline Tronelli e, dall’inizio dell’estate, non l’ha più lasciata, anzi. Di settimana in settimana i due sembrano sempre più complici, innamorati e affiatati, tanto che sarebbero già sul punto di fare un passo importante, come quello della convivenza. Ma non solo. Perchè nelle ultime ore, si sono diffusi rumors che parlano di qualcosa di ancora più enorme e importante, che li unirebbe, se fosse vero, per tutta la vita.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: figlio in arrivo?

A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dal magazine, Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbero stati avvistati mentre uscivano dallo studio di un noto ginecologo della capitale, lo stesso scelto dalla sorella di Caroline per essere seguita durante il periodo della sua gravidanza. Non c’è bisogno di spiegare che, tra le foto che ormai escono copiose che li vedono sempre più complici e perennemente intenti a scambiarsi effusioni, le voci di una possibile convivenza, la scelta di ufficializzare da tempo questo legame, l’avvistamento della coppia in amore fuori dalla porta di uno studio ginecologico ha infiammato il gossip, sulla possibilità di un bebè in arrivo.

Se le voci fossero confermate, per il conduttore si tratterebbe del secondogenito, dopo Santiago, nato dal matrimonio con Belen Rodriguez, Per Caroline Tronelli invece, che ha 22 anni, si tratterebbe della prima gravidanza.

Come sempre accade in questi casi però, per capire effettivamente la concretezza di questa ipotesi, basterà aspettare il tempo necessario perchè arrivi una qualche conferma dai diretti interessati oppure il chiacchiericcio si sgonfi. Di certo, un altro figlio dalla nuova compagna sarebbe una splendida notizia per il conduttore, appena tornato al timone di Affari Tuoi, con la solita verve, ma con qualche grattacapo in più, rappresentato dall’agguerritissima concorrenza di Gerry Scotti e della sua Ruota della Fortuna.

Vedremo, anche in questo caso, chi l’avrà vinta alla lunga. Per il momento, si può comunque ancora dire che il momento di vita di Stefano De Martino è pieno di soddisfazioni in ogni campo ora che tutti i pezzi sono andati al loro posto e che, all’incredibile successo professionale si è aggiunto questo amore giovane e travolgente, che chissà potrebbe essere coronato anche dalla nascita di un figlio, ora o in futuro.

Programmi

