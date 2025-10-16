"De Martino e Caroline Tronelli in crisi per la troppa pressione mediatica": il retroscena Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia avrebbe vissuto un periodo ricco tensioni a causa della pressione mediatica: ecco come stanno le cose oggi.

Per il buon Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli gli ultimi mesi non sono stati di certo facili. La coppia pare infatti aver risentito molto della pressione mediatica, senza contare il caso dei video privati finiti online dopo essere stati rubati dalle telecamere di sorveglianza della casa di Caroline. Secondo il noto settimanale Oggi, tutto questo avrebbe portato la coppia ad un periodo di forte crisi che, oggi, sarebbe stata fortunatamente superata: scopriamo di più.

De Martino e Caroline Tronelli, la crisi a causa della "pressione mediatica"

Da quanto riportato dal settimanale Oggi, Stefano De Martino e Caroline Tronelli avrebbero vissuto un momento di forte crisi causato dai problemi sorti negli ultimi mesi. "La causa scatenante delle recenti tensioni è stata la pressione mediatica a cui la coppia è stata sottoposta a seguito del furto e della fraudolenta diffusione in rete di un video intimo sottratto dal sistema di videosorveglianza di casa Tronelli", afferma nel dettaglio il settimanale.

Proprio per questo motivo, Caroline avrebbe anche deciso di far perdere un po’ le sue tracce rimanendo ancora più lontana dai riflettori. "Per tutelare la sua serenità la rampolla napoletana ha scelto il basso profilo", sostiene Oggi. Ma ancora non è tutto perché, secondo altre indiscrezioni riportate sempre dal settimanale, alcune tensioni sarebbero nate anche dalla troppa gelosia di Caroline nei confronti di Stefano, il quale continuerebbe ad essere corteggiatissimo.

Caroline Tronelli e De Martino, "crisi superata": l’indiscrezione

"Secondo quanto risulta ad Oggi i due sono ancora una coppia e sembrano aver superato la crisi che nelle ultime settimane ha attraversato il loro rapporto", ha aggiunto alla fine il settimanale, sottolineando come, nonostante il difficile periodo, la coppia sia riuscita comunque a rimanere solida e a ritrovare la sintonia superando la crisi.

Dopo mesi di indiscrezioni, la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli è stata confermata nel corso dell’estate 2025. I due sono stati paparazzati in vacanza insieme tra momenti di svago e giri in barca negli scorci più belli del nostro Paese. Stefano e Caroline, a detta delle indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, si sarebbero conosciuti grazie a un’amicizia di vecchia data tra Stefano e la famiglia Tronelli, con Caroline che sarebbe appunto la figlia di un amico imprenditore napoletano. In pochi mesi di relazione la coppia ne ha già passate di tutti i colori, dimostrando però di fare sul serio e di essere molto più solida di quanto ci si potesse aspettare.

