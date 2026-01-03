Stefano De Martino, il capodanno segretissimo tra lusso e ‘nuove’ amicizie. Di chi si tratta Mentre Belen è alle Maldive, Stefano De Martino resta a Napoli: Capodanno riservato, vista mozzafiato e compagnia scelta per il conduttore più pupillo della Rai

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ormai è il volto di punta a cui la Rai non vuole rinunciare e di cui non può fare a meno. Il suo carisma, la sua parlantina e la sua simpatia sono travolgenti e il pubblico di Affari Tuoi lo sa benissimo. Stefano De Martino è una garanzia e, nonostante qualche difficoltà nel cercare di riconquistare la ‘vetta’ in ambito ascolti (il programma dei pacchi viene costantemente battuto da La Ruota della Fortuna), il suo talento è innegabile. Come tutti gli italiani, anche lui ha dato il benvenuto al 2026 ma dov’è stato il bel partenopeo? E soprattutto, con chi era? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, Capodanno in gran segreto: ecco dov’era e con chi

C’è chi ha deciso di trascorrerlo in famiglia, chi fuori dall’Italia e chi, invece, non si è allontanato dal luogo che ama. Quest’ultimo è il caso di Stefano De Martino, il quale ha scelto Napoli e gli amici di sempre per festeggiare il Capodanno. Nonostante la sua straordinaria carriera sempre più luminosa, il conduttore ‘non si è montato la testa’ e ha voluto trascorrere l’inizio del nuovo anno con gli affetti più cari. Il 3 gennaio 2026 De Martino ha condiviso su Instagram un post senza didascalia che racconta il suo Capodanno attraverso foto e video: una cena elegante con pasta ai gamberi, una tavola curata nei minimi dettagli, il Vesuvio sullo sfondo e Napoli ai suoi piedi. Tra gli invitati anche gli amici storici e nuovi, tra cui Gilda Ambrosio e Chiara Biasi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La location resta volutamente riservata. Gli organizzatori la descrivono così: "Cena in una location segreta napoletana, che per una notte si è trasformata nella scena di una serata semplicemente pazzesca. Il Vesuvio davanti agli occhi, Napoli ai nostri piedi, una tavola curata in ogni dettaglio e un’energia difficile da spiegare, ma facilissima da sentire". Un Capodanno senza dubbio indimenticabile.

Stefano De Martino vorrebbe ‘spostare’ Affari Tuoi: il motivo

Stando ad alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, De Martino avrebbe fatto una richiesta precisa alla Rai. Il conduttore napoletano starebbe prendendo in considerazione una svolta importante: trasferire la produzione del programma a Milano. A riportare l’indiscrezione è Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, chiarendo che alla base della richiesta ci sarebbero ragioni prettamente personali. De Martino desidererebbe, infatti, trascorrere più tempo nel capoluogo lombardo, dove risiede suo figlio Santiago con la madre, Belen Rodriguez. I frequenti viaggi tra Roma e Milano, indispensabili per le registrazioni quotidiane di Affari Tuoi, inciderebbero sull’equilibrio tra il lavoro e la vita privata che De Martino cerca di preservare. Resta da vedere se la Rai accetterà: il programma è storicamente legato al Teatro delle Vittorie e uno spostamento richiederebbe complesse valutazioni organizzative ed economiche da parte della Rai.

Potrebbe interessarti anche