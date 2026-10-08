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De Martino deve lasciare Affari Tuoi: Amadeus può riprendersi il gioco dei pacchi, è il momento di fare una cosa che in tv nessuno fa

Il conduttore è uno dei volti di punta della Rai. Proprio per questo potrebbe essere arrivato il momento di farsi desiderare: con Sanremo all'orizzonte, De Martino dovrebbe sganciarsi dall'appuntamento e puntare sui grandi eventi

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Stefano De Martino deve lasciare Affari Tuoi? La provocazione è forte, soprattutto perché il programma continua a essere uno dei pilastri dell’access prime time di Rai 1 e il conduttore ne è ormai diventato il volto. Ma forse proprio qui sta il problema: De Martino rischia di essere troppo presente, proprio nel momento in cui la sua carriera sembra pronta a fare un salto di categoria. Con Sanremo all’orizzonte e altri grandi progetti che potrebbero arrivare, forse è tempo di cambiare strategia.

De Martino deve farsi desiderare: e Amadeus potrebbe tornare utile

Non perché Affari Tuoi sia un programma minore, tutt’altro. Ma perché uno showman che punta ai grandi eventi non può necessariamente essere anche l’appuntamento quotidiano fisso degli italiani. Una staffetta? Non è detto che sia una follia.

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