De Martino deve lasciare Affari Tuoi: Amadeus può riprendersi il gioco dei pacchi, è il momento di fare una cosa che in tv nessuno fa
Il conduttore è uno dei volti di punta della Rai. Proprio per questo potrebbe essere arrivato il momento di farsi desiderare: con Sanremo all'orizzonte, De Martino dovrebbe sganciarsi dall'appuntamento e puntare sui grandi eventi
Stefano De Martino deve lasciare Affari Tuoi? La provocazione è forte, soprattutto perché il programma continua a essere uno dei pilastri dell’access prime time di Rai 1 e il conduttore ne è ormai diventato il volto. Ma forse proprio qui sta il problema: De Martino rischia di essere troppo presente, proprio nel momento in cui la sua carriera sembra pronta a fare un salto di categoria. Con Sanremo all’orizzonte e altri grandi progetti che potrebbero arrivare, forse è tempo di cambiare strategia.
De Martino deve farsi desiderare: e Amadeus potrebbe tornare utile
Non perché Affari Tuoi sia un programma minore, tutt’altro. Ma perché uno showman che punta ai grandi eventi non può necessariamente essere anche l’appuntamento quotidiano fisso degli italiani. Una staffetta? Non è detto che sia una follia.
-
Fiorello torna in tv, ma la Rai deve stare attenta: il suo show può diventare un vero problema per De Martino (e Sanremo)
-
Affari Tuoi, la nuova formula non convince: ascolti in calo contro Gerry Scotti. Ci sono almeno 3 cose da cambiare subito per rimediare
-
Flavio Insinna, la sua carriera meritava un'altra storia: il curioso caso di un conduttore che la tv sembra aver dimenticato
-
Affari Tuoi, Herbert Ballerina al centro della bufera: Contropacco sotto accusa totale, ma non è lui a essere fuori posto. De Martino avvisato
-
Grande Fratello: Selvaggia Lucarelli demolisce Valeria Marini, ma è il complimento migliore che potesse farle (e che la rende unica)
-
Fabio Fazio, quanto è costato davvero alla Rai il suo addio: il conto del passaggio di Che tempo che fa sul Nove è più salato del previsto