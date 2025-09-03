Stefano De Martino, è l'inizio della fine? Social sotto choc per la vittoria di Gerry Scotti: "Che botta" Affari Tuoi perde la prima sfida negli ascolti contro La Ruota della Fortuna e sui social tutti si chiedono: "È finita la pacchia per i Pacchi di Stefano?".

Dopo i mesi estivi che hanno letteralmente visto spopolare negli ascolti La Ruota della Fortuna, con picchi di share intorno al 30%, in tanti attendevano il confronto con il ritorno in onda di Affari Tuoi. Il celebre game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, è tornato infatti di gran fretta per cercare di arginare l’ormai incontrastato dominio di Canale 5 nell’access prime time televisivo, e giusto ieri sera è stata trasmessa la prima puntata della nuova stagione. I dati auditel parlano chiaro: 4.222.000 spettatori, e il 22.6% di share, per il ritorno di Affari Tuoi e 4.514.000 spettatori pari al 24.2% di share per La Ruota della Fortuna.

La sfida, quindi, è stata vinta da Gerry Scotti che ha continuato a dominare, senza subire troppo il rientro di De Martino (solo 5 punti percentuali in meno rispetto alla scorsa settimana). Da evidenziare, però, che lo storico gioco in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ha chiuso 10 minuti dopo Rai 1, e nella sovrapposizione dei due programmi l’ex di Amici pare abbia avuto la meglio Rai 1 con 4.210.000 spettatori, contro i 4.118.000 di Scotti. Tutto cambia ancora, però, nella fascia complessiva del prime time, dove la vittoria è andata senza dubbi a Canale 5.

Affari Tuoi è a rischio e i social infieriscono: "È finita la pacchia per i Pacchi di Stefano De Martino?"

La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi era attesissima. Dopo mesi di dominio incontrastato di Canale 5 nella fascia preserale, in tanti si chiedevano come sarebbero cambiati i dati degli ascolti con il ritorno in Tv di Stefano De Martino e i suoi pacchisti. Bene, la prima risposta è arrivata ieri sera, martedì 2 settembre, e ha visto la vittoria di Mediaset con un 24.2% di share, contro il 22.6 di Rai 1. Sui social gli utenti sembrano impazziti e l’hashtag con i nomi dei due programmi è in trend da ore. Divisivi i commenti, come su X dove in molti hanno applaudito il successo di Scotti: "È finita la pacchia per i Pacchi di Stefano De Martino?", "#LaRuotaDellaFortuna ha battuto #affarituoi! Impensabile fino a qualche mese fa, è un giornata da ricordare per gli #Ascoltitv", "È incredibile pensare che #LaRuotaDellaFortuna non abbia perso quasi nulla contro #AffariTuoi".

Altri invece, si trovano confusi per via dei dati auditel che cambiano se si guarda la sovrapposizione tra i due programmi o la fascia complessiva: "Io ancora non ho capito chi ha vinto. Chi dice una cosa, chi un’altra", "No vince #affarituoi in sovrapposizione spiaze!!!", "In sovrapposizione (ed è quello l’unico dato valido) vince #affarituoi su #LaRuotaDellaFortuna". Su questo punto, anche mamma Rai ha voluto specificare con una nota stampa: "La prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi si aggiudica la sfida con La Ruota della Fortuna: nel periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni, infatti, tra le 20.41 e le 21.25, l’ascolto di Affari Tuoi è stato di 4 milioni e 237mila spettatori, con il 22,7% di share, mentre sono stati 3 milioni e 984mila, con uno share del 21,2% quelli che hanno seguito La Ruota della Fortuna".

