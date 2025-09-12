Bianca Atzei e Stefano Corti, nessuna rottura. “Io e la mia famiglia siamo stati minacciati”, la rivelazione choc Sul suo profilo social l’inviato de Le Iene ha rivelato di aver ricevuto minacce rivolte non solo a lui, ma anche alla compagna Bianca Atzei e ai loro due figli.

Negli ultimi mesi, si sono rincorse indiscrezioni su una possibile crisi tra Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia, unita dal 2019 e genitori del piccolo Noa Alexander dal 2023, aveva sempre mostrato grande affiatamento, ma l’assenza di foto insieme sui social aveva alimentato i sospetti dei fan. Alcune voci parlavano addirittura di una separazione imminente. Tuttavia, nel pomeriggio di oggi, è arrivata una risposta diretta da parte di Stefano Corti. L’inviato del programma Le Iene ha condiviso un video sui suoi profili social, rompendo il silenzio e chiarendo la situazione. Con tono sincero, ha voluto affrontare le voci circolate, mettendo fine ai pettegolezzi che da settimane circolavano sul web.

Stefano Corti e Bianca Atzei non si sono lasciati, ecco cosa è successo

Stefano Corti, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo ne Le Iene, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un episodio delicato che ha colpito da vicino la sua famiglia. Attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, l’inviato ha parlato con toni preoccupati di una seria situazione che riguarda la sua sfera privata. Corti ha infatti denunciato pubblicamente una grave intrusione nella sua vita personale, che ha coinvolto non solo lui ma anche i suoi due figli. "Hanno minacciato me e la mia famiglia. Circa tre settimane fa ho ricevuto questa foto da un numero anonimo su Whatsapp con scritto ‘che bella famiglia’ e tre punti di sospensione. Da qui parte è una conversazione dove questa persona mi fa intendere che ci succederà qualcosa di brutto per colpa del mio lavoro alle Iene", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Oltre a minacciare miei figli che è una cosa gravissima mi manda le visure di casa mia di Bianca facendomi capire chissà dove abito e quali sono i miei spostamenti. In dieci anni di lavoro qui alle Iene non mi era mai successa una cosa del genere e ovviamente un conto è prendersela con me, un conto è mettere in mezzo la mia famiglia". Stefano Corti ha concluso dicendo di essere preoccupato per la sua incolumità ma soprattutto per quella della sua famiglia e poi ha lanciato un avvertimento alla persona che lo ha minacciato: "Sappi che farò di tutto per scoprire chi sei".

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando una forte ondata di solidarietà da parte dei fan e di molti colleghi tra cui Giulio Golia che ha commentato con "Vigliacchi" e Pago che ha postato l’emoticon di un cuore. Nessun commento da parte di Bianca Atzei che ha deciso per il momento di restare in silenzio. Le parole di Stefano Corti lasciano presumere che la coppia abbia deciso di non mostrarsi più insieme pubblicamente per evitare di dare ulteriori informazioni personali a chi li sta perseguitando.

Bianca Atzei e Stefano Corti: dal colpo di fulmine alla nascita di Noa Alexander

Stefano Corti, volto noto de Le Iene, oggi ha 40 anni, mentre Bianca Atzei, cantante molto amata dal pubblico, ne ha 38. I due si sono conosciuti nel 2018, in occasione di un concerto di Anna Tatangelo. A raccontarlo era stata la stessa Bianca durante un’intervista a Verissimo, spiegando che fu proprio Stefano a fare il primo passo: "Ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata a cena. Non ha mollato finché non ho accettato". In quel periodo, la cantante era reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi e aveva scelto di dedicarsi a sé stessa, senza cercare nuove relazioni. Tuttavia, la determinazione e la costanza di Corti hanno saputo conquistare la sua fiducia, dando inizio a quella che si sarebbe poi rivelata una relazione profonda e duratura.

Due anni dopo l’inizio della loro storia, la coppia si è trovata ad affrontare una delle prove più difficili: la perdita del loro bambino a causa di un aborto spontaneo. Un dolore profondo che Bianca ha deciso di condividere pubblicamente solo in un secondo momento. "È stato un vero shock, mi sono allontanata dai social. In terapia mi hanno suggerito di parlarne per non sentirmi isolata, e così ho fatto. Sono stata travolta da messaggi di donne che mi hanno trasmesso una forza incredibile," aveva raccontato la cantante. Il dramma si è consumato durante l’ultima ecografia, poco prima di poter annunciare con gioia la gravidanza. Nonostante il dolore, la coppia ha ritrovato la serenità con l’arrivo del piccolo Noa Alexander, venuto alla luce nel gennaio 2023.

