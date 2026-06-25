Chi l’ha visto?, anche Giorgia Cardinaletti in lizza. Ma la Rai prepara una mossa choc: chi è il favorito Stefano Coletta
Stefano Coletta sarà il prossimo conduttore di Chi l'ha visto? Ecco chi potrebbe essere il sostituto di Federica Sciarelli. Qui tutti i nomi
Dopo ventidue anni, Federica Sciarelli va via da Chi l’ha visto?, lo storico programma Rai che ha condotto in tutto questo momento. L’azienda di viale Mazzini ha ora ufficializzato la sua uscita di scena dal programma, comunicando che la conduttrice aveva con la Rai un contratto in scadenza a fine luglio. Il prossimo 3 luglio saranno intanto presentati i palinsesti autunnali e, in occasione della conferenza stampa, saranno ufficializzati i dettagli che riguardano la prossima stagione televisiva.
Le voci sul prossimo conduttore di Chi l’ha visto? I candidati
Giuseppe Candela di Dagospia è stato il primo a comunicare che, presumibilmente, il prossimo conduttore del programma televisivo potrebbe essere Stefano Coletta. Prima di quest’ultimo, è stata fatta però una lista molto interessante. Si è parlato di Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, entrambe storiche inviate di Chi l’ha visto?. Le due conoscono infatti già il format e per loro sarebbe alquanto semplice continuare l’eredità di Sciarelli.
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Un altro nome in lizza è invece quello di Pino Rinaldi, ex volto del programma per 27 anni e rappresentante della cronaca nera e dei casi irrisolti. Tra i candidati più quotati c’è però Giorgia Cardinaletti, la conduttrice del Tg1 che è ormai diventato un volto fisso della Rai. Da qualche mese, si sta infatti cimentando anche in altri ruoli: lo scorso lunedì ha ad esempio condotto lo spettacolo Vita! su Rai 1 insieme a Nek, e quest’anno è anche stata co-conduttrice del Festival di Sanremo.
Stefano Coletta a Chi l’ha visto? Grande ritorno per lui
Le indiscrezioni parlano intanto anche di una presunta conduzione di Stefano Coletta, com’è stato appunto segnalato da Giuseppe Candela. Questa sarebbe per lui la sua prima esperienza davanti al piccolo schermo, dato che in passato è stato un dirigente del servizio pubblico, ex direttore di Rai 1 ed ex direttore dell’Intrattenimento. In realtà, è stato proprio lui uno degli innovatori di Chi l’ha visto? nel 2008.
Fanpage avrebbe avvalorato questa ipotesi, sostenendo che la voce sulla sua presenza nello studio dello storico programma potrebbe essere realmente fondata. Per ora si tratta solamente di voci, anche perché la conferma ufficiale la si avrà il prossimo 3 luglio, quando saranno presentati i palinsesti autunnali Rai nella sede di Ancona. Un evento molto atteso, proprio perché pare che quest’anno ci saranno parecchi cambiamenti nella programmazione. Tra le notizie più ricercate c’è però proprio quella che riguarda Chi l’ha visto? e il futuro di un programma che, negli anni, ha sempre ottenuto ascolti record e catturato migliaia di telespettatori.
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