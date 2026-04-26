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Stefano Accorsi voce della Ducati: l'attore farà rivivere agli amanti della MotoGP grandi emozioni nel nuovo film

In occasione del centenario del marchio Ducati, Alex Infascelli realizza un film sul mito a due ruote, narrato da Stefano Accorsi

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

La Dea Fortuna, Stefano Accorsi protagonista del film in streaming su Netflix
Mediaset Infinity

Nel 2026, il mondo delle due ruote celebra un anniversario leggendario: i cento anni di Ducati. Per onorare questo secolo di eccellenza, Minerva Pictures ha annunciato la produzione di Ducati – 100 anni in 100 minuti (titolo provvisorio), un documentario che esplora l’anima profonda del marchio bolognese. La regia è affidata ad Alex Infascelli, già vincitore di due David di Donatello, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Giovanni Mauriello e propone una narrazione a cura di Stefano Accorsi. Il film non si propone solo come una cronistoria industriale, ma come il racconto di un organismo vivo che ha saputo trasformare la meccanica in arte, l’innovazione in bellezza e la velocità in una forma di appartenenza globale.

Il cuore pulsante di Borgo Panigale

La narrazione prende il via all’interno della storica fabbrica di Borgo Panigale, luogo simbolo dove idee e visioni si tramandano di generazione in generazione. Il documentario intreccia materiali d’archivio inediti e riprese contemporanee per ricostruire l’evoluzione di Ducati, dagli esordi degli anni Venti fino alla posizione di dominio assoluto in MotoGP. Il racconto mette al centro le persone che hanno forgiato l’identità del marchio: dalle menti storiche come Fabio Taglioni e Massimo Tamburini, fino ai leader dell’era moderna come l’AD Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna, Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti. È un sistema vitale dove la ricerca estetica e il rigore tecnico convivono nello spirito competitivo della Rossa.

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A rendere l’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente, dicevamo, sarà la voce narrante di Stefano Accorsi, che accompagnerà lo spettatore attraverso i decenni. Il film dà voce ai piloti che hanno scritto pagine indelebili di storia, creando un ponte tra passato e presente: dalle imprese di Paul Smart, Carl Fogarty e Troy Bayliss fino ai successi odierni firmati da Francesco Bagnaia e Marc Márquez. Accanto alla dimensione sportiva, l’opera esplora il legame viscerale della community dei "Ducatisti", una rete globale che unisce appassionati di ogni continente attorno al DNA sportivo del brand.

Un’esperienza sensoriale prodotta da Minerva Pictures

Ducati – 100 anni in 100 minuti è prodotto e distribuito da Gianluca Curti, Santo Versace e Andrea Curti per Minerva Pictures. Il film si configura come un’esperienza immersiva, pensata per restituire la potenza sensoriale del motore desmodromico e la visione di un futuro sempre fedele alle proprie radici. Presto disponibile per il pubblico internazionale, il documentario promette di essere l’omaggio definitivo a un marchio che ha saputo elevare il Made in Italy nel mondo, ispirando generazioni di motociclisti e trasformando la tecnologia in pura emozione.

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