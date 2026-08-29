Stefano Accorsi, fiocco azzurro a sorpresa: è nato Davide, e la foto ha già conquistato tutti Stefano Accorsi e Bianca Vitali accolgono il quinto figlio: l’attore annuncia la nascita di Davide sui social con una tenerissima foto della sua manina.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Stefano Accorsi torna a vivere una delle emozioni più grandi della sua vita: è nato Davide, il quinto figlio dell’attore. L’annuncio è arrivato sui social con un’immagine semplice ma molto bella, quella della manina del neonato stretta al dito del papà. Un gesto che ha immediatamente raccolto l’affetto dei follower. Per Accorsi e Bianca Vitali è il coronamento di un’attesa annunciata lo scorso luglio, quando la coppia aveva svelato con una foto di essere in tre. Di seguito, tutti i dettagli.

Stefano Accorsi papà per la quinta volta, è nato il piccolo Davide: l’annuncio

Un nuovo fiocco azzurro per Stefano Accorsi e Bianca Vitali. L’attore ha annunciato la nascita del piccolo Davide con una foto particolarmente intima: la manina del neonato stretta attorno al dito del padre. Un’immagine semplice, accompagnata soltanto dal nome del bambino, che ha subito conquistato i fan della coppia, che si sono mobilitati con numerosi messaggi di auguri e di affetto. Davide è il terzo figlio di Accorsi e Vitali, già genitori di Lorenzo, 9 anni, e Alberto, 5. Per l’attore si tratta invece del quinto figlio: dalla relazione con Laetitia Casta sono nati Orlando, oggi 20enne, e Athena, 17 anni. La nascita era stata anticipata a luglio, quando i due avevano condiviso una fotografia di coppia annunciando: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre". Ora quel messaggio ha trovato il suo dolce epilogo con l’arrivo del nuovo componente della famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stefano Accorsi e l’importanza della famiglia

Nel corso degli anni Accorsi ha parlato spesso del valore che attribuisce alla vita familiare e alla paternità. Del rapporto con Bianca aveva raccontato: "Il nostro è un amore bello e lei è bravissima coi ragazzi". E proprio la quotidianità con i figli, anche nei periodi più impegnativi professionalmente, rimane per lui una priorità: "Sono felice quando torno a casa da mia moglie e dai miei figli, e lo faccio sempre anche quando sono impegnato nei tour teatrali. Voglio stare con i miei figli, portarli a scuola, andare a fare la spesa, prendere il tram".

La paternità, secondo l’attore, ha trasformato profondamente il suo modo di guardare alla vita: "Senza i miei io non avrei una vita così piena, perché ogni figlio è un mondo, un progetto educativo, una serie di rapporti (…) C’è stato un prima e un dopo. La prima volta che ho preso in braccio il mio primo figlio è stata un’emozione incredibile. La percezione della vita cambia in un istante". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche