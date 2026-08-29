Stefano Accorsi, fiocco azzurro a sorpresa: è nato Davide, e la foto ha già conquistato tutti
Stefano Accorsi e Bianca Vitali accolgono il quinto figlio: l’attore annuncia la nascita di Davide sui social con una tenerissima foto della sua manina.
Stefano Accorsi torna a vivere una delle emozioni più grandi della sua vita: è nato Davide, il quinto figlio dell’attore. L’annuncio è arrivato sui social con un’immagine semplice ma molto bella, quella della manina del neonato stretta al dito del papà. Un gesto che ha immediatamente raccolto l’affetto dei follower. Per Accorsi e Bianca Vitali è il coronamento di un’attesa annunciata lo scorso luglio, quando la coppia aveva svelato con una foto di essere in tre. Di seguito, tutti i dettagli.
Stefano Accorsi papà per la quinta volta, è nato il piccolo Davide: l’annuncio
Un nuovo fiocco azzurro per Stefano Accorsi e Bianca Vitali. L’attore ha annunciato la nascita del piccolo Davide con una foto particolarmente intima: la manina del neonato stretta attorno al dito del padre. Un’immagine semplice, accompagnata soltanto dal nome del bambino, che ha subito conquistato i fan della coppia, che si sono mobilitati con numerosi messaggi di auguri e di affetto. Davide è il terzo figlio di Accorsi e Vitali, già genitori di Lorenzo, 9 anni, e Alberto, 5. Per l’attore si tratta invece del quinto figlio: dalla relazione con Laetitia Casta sono nati Orlando, oggi 20enne, e Athena, 17 anni. La nascita era stata anticipata a luglio, quando i due avevano condiviso una fotografia di coppia annunciando: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre". Ora quel messaggio ha trovato il suo dolce epilogo con l’arrivo del nuovo componente della famiglia.
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Stefano Accorsi e l’importanza della famiglia
Nel corso degli anni Accorsi ha parlato spesso del valore che attribuisce alla vita familiare e alla paternità. Del rapporto con Bianca aveva raccontato: "Il nostro è un amore bello e lei è bravissima coi ragazzi". E proprio la quotidianità con i figli, anche nei periodi più impegnativi professionalmente, rimane per lui una priorità: "Sono felice quando torno a casa da mia moglie e dai miei figli, e lo faccio sempre anche quando sono impegnato nei tour teatrali. Voglio stare con i miei figli, portarli a scuola, andare a fare la spesa, prendere il tram".
La paternità, secondo l’attore, ha trasformato profondamente il suo modo di guardare alla vita: "Senza i miei io non avrei una vita così piena, perché ogni figlio è un mondo, un progetto educativo, una serie di rapporti (…) C’è stato un prima e un dopo. La prima volta che ho preso in braccio il mio primo figlio è stata un’emozione incredibile. La percezione della vita cambia in un istante".
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