Stefano Accorsi sarà papà per la quinta volta, l’annuncio social (tenerissimo) insieme alla moglie Bianca Vitali L'attore e la compagna hanno condiviso la bella notizia con i fan su Instagram. Si tratta del terzo figlio insieme per loro, mentre lui era già padre di Orlando e Athena.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Stefano Accorsi sarà di nuovo padre. Lo ha annunciato insieme alla moglie Bianca Vitali, su Instagram, con un tenero post di coppia pensato per rendere partecipi tutti i fan all’evento. La coppia, che si era conosciuta sul set della serie 1992 nel 2013, ha avuto già due figli insieme, Lorenzo e Alberto. Mentre Stefano era diventato padre in precedenza altre due volte. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Stefano Accorsi, l’annuncio social (tenerissimo) sul quinto figlio in arrivo

L’attore Stefano Accorsi e la collega (e moglie) Bianca Vitali aspettano un altro bambino. Lo hanno reso noto poche ore fa, con una foto di coppia pubblicata sul profilo di Accorsi. I due appaiono sorridenti, fianco a fianco, e la brevissima didascalia recita: "Anche se sembriamo in due, siamo in tre…". Tanto è bastato per mandare in visibilio i fan, e soprattutto per scatenare le reazioni estasiate dei vip amici di Stefano e Bianca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i commenti più entusiasti, quelli di Luca Argentero, Vittoria Puccini, Luisa Ranieri e Miriam Leone. Ma la lista potrebbe essere molto più lunga, data la quantità di colleghi (attori e attrici soprattutto) che hanno invaso la sezione commenti del post. Per la coppia questo sarà il terzo figlio insieme, dopo la nascita di Lorenzo e Alberto. Ma ancora non è dato sapere se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

Per Stefano, che prima di Bianca era stato legato per dieci anni a Laetitia Casta, sarà invece il quinto figlio, dato che in precedenza aveva avuto (sempre dalla modella e attrice francese) Orlando e Athena.

L’amore tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali

L’amore tra i due futuri genitori, Stefano e Bianca, era scoccato sul set della serie 1992, nel lontano 2013. Lei, figlia del giornalista Aldo Vitali, nella serie interpretava Amanda. E nonostante la differenza di età il loro sentimento era apparso forte sin dall’inizio. "Quando l’ho conosciuta", aveva raccontato Accorsi a Verissimo, "una cosa che mi ha colpito è che sapeva chi fossi, ma non è che fosse una fan di me o del mio lavoro. Quindi è stato subito un rapporto abbastanza paritario, è difficile rapportarsi con persone che mi mettono sul piedistallo. Lei non l’ha fatto, anzi".

La coppia si è sposata due anni dopo il primo incontro, nel 2015, e poi sono arrivati i figli Lorenzo e Alberto. Non condividono spesso la propria quotidianità, ma preferiscono separare nettamente lavoro e vita privata. Con brevi, felici eccezioni come nel caso dell’ultimo post condiviso su Instagram. Perché l’arrivo di una nuova vita vale sempre la pena di essere celebrato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche