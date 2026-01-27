Stefano Accorsi e Miriam Leone: la coppia perfetta di Muccino ha già fatto innamorare il web in questi film Belli loro e belli al cinema: Stefano Accorsi e Miriam Leone hanno condiviso set e momenti unici. La loro chimica fa sognare. Ecco dove li abbiamo visti insieme

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Che siano due grandi attori di talento, è un dato di fatto. Che siano belli e affascinanti, lo è altrettanto e che insieme siano una delle coppie cinematografiche più intriganti e affascinanti è assolutamente fuori discussione. Stefano Accorsi e Miriam Leone sono travolgenti quando sono sul set insieme: che sia per una serie o per un film, la loro chimica è visibile e si intuisce anche ad occhi chiusi. Proprio per questo ci siamo chiesti e vi chiediamo: "Ma dove li abbiamo visti fianco a fianco?", "Su quali set?". Ebbene, in questo articolo vi sveliamo tutte le serie e i film in cui ci hanno fatto sognare insieme. Siete pronti? Molto bene, allora proseguite la lettura.

Stefano Accorsi e Miriam Leone: tutti i film e le serie in cui hanno recitato insieme

Può essere vista come una curiosità interessante e, effettivamente, lo è. Soprattutto quando vediamo un sodalizio cinematografico che funziona davvero bene insieme, come quello tra Stefano Accorsi e Miriam Leone. Per questo motivo, vogliamo svelarvi (o rammentarvi) tutte le serie e i film in cui hanno collaborato e ci hanno stupiti:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

1993 (2017)

Il loro primissimo progetto insieme è stata la serie 1993 (2017, Sky), sequel di 1992, ambientata durante gli scandali di Tangentopoli. Racconta l’Italia politica e sociale degli anni Novanta. Stefano Accorsi interpreta Leonardo Notte, uomo carismatico e moralmente ambiguo, mentre Miriam Leone è Veronica Castello, donna ambiziosa e brillante in un mondo dominato dagli uomini.

1994 (2019)

Il seguito di 1993 è 1994, trasmessa nel 2019. La storia si svolge in un anno molto importante per la politica italiana. Leonardo Notte e Veronica Castello, interpretati da Accorsi e Leone, affrontano scelte difficili: Leonardo alle prese con le sue ambiguità morali, Veronica tra inganni, ambizioni e relazioni complesse.

Marilyn Ha Gli Occhi Neri (2021)

Poco dopo la collaborazione nelle serie, Accorsi e Leone sbarcano insieme al cinema con Marilyn Ha Gli Occhi Neri (Marilyn’s Eyes, 2021) di Simone Godano. Il film racconta la storia di Diego (interpretato da Accorsi), uomo insicuro (e a tratti nevrotico), e Clara (Leone), donna eccentrica e mitomane, che si incontrano in un centro diurno per disturbi comportamentali. Insieme devono gestire un ristorante del centro, un’esperienza che li aiuta ad affrontare le proprie fragilità creando legami autentici.

Amata (2025)

Nel 2025 entrambi sono nel cast di Amata, dramma diretto da Elisa Amoruso, che pone l’attenzione sul tema della maternità e sulle scelte difficili che una donna può fare. Nunzia, giovane studentessa, scopre di essere incinta e, dopo il parto, affida la figlia all’ospedale, sospesa tra paura e responsabilità; Maddalena, donna matura e affermata, desidera diventare madre dopo anni di tentativi falliti e intraprende con suo marito Luca il percorso per l’adozione. Al centro di entrambe le vicende c’è Margherita, la bambina che diventa un ponte emotivo tra due vite diverse ma connesse. Miriam Leone interpreta Maddalena, donna fragile ma resiliente, mentre Stefano Accorsi è Luca, marito comprensivo e sostegno fondamentale nella coppia.

Le Cose Non Dette (2026)

Tra qualche giorno, il 29 gennaio, li rivedremo al cinema nel film Le Cose Non Dette, diretto da Gabriele Muccino. Una pellicola che esplora silenzi, omissioni e verità nascoste che minano i legami più stretti. La storia segue due coppie di amici in crisi durante una vacanza a Tangeri, con al centro il matrimonio di Carlo ed Elisa (Accorsi e Leone). Carlo, professore e scrittore, è insicuro e in crisi creativa, mentre Elisa, giornalista brillante, affronta delusioni e cerca un nuovo equilibrio personale e di coppia. Il film mostra come i sentimenti non detti possano diventare distruttivi, e come subentri una profonda riflessione psicologica.

Potrebbe interessarti anche