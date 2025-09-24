Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stefano Accorsi sfida il cuore degli spettatori: su Netflix un dramma intenso e travolgente

Su Netflix arriva una storia intensa: Stefano Accorsi ed Edoardo Leo interpretano una coppia gay che travolta dalla crisi, dovrà fare i conti con una novità.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stefano Accorsi torna a lavorare con Ferzan Özpetek in un film incentrato sull’amore e sulla famiglia. Dopo Le Fate Ignoranti e Saturno Contro, l’attore interpreta un uomo che, insieme al suo compagno, affronta una grande novità che comporta un’improvvisa trasformazione della sua vita. Disponibile su Netflix, la pellicola tratta temi davvero importanti e che, di sicuro, farà riflettere su alcune cose molte persone. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo film che si preannuncia molto interessante.

L’amore e la famiglia al centro del film La Dea Fortuna, con Stefano Accorsi

La Dea Fortuna, film del 2019 diretto da Ferzan Özpetek, racconta la storia di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), una coppia insieme da oltre quindici anni e che entra in crisi a causa della solitaria e delle incomprensioni. Ma tutto viene ben presto stravolto: la loro vita cambia con l’arrivo improvviso dei figli di Annamaria (Jasmine Trinca), un’amica di Alessandro. La donna li costringe a confrontarsi con i propri desideri e possibilità di rinascita. Il film affronta temi molto importanti come amore, famiglia e identità, e mette in risalto sia le difficoltà sia le bellezze delle relazioni umane. Arturo, traduttore freelance con il sogno infranto di diventare scrittore, e Alessandro, idraulico, affrontano conflitti interiori e desideri nascosti che emergono con la presenza dei bambini, catalizzando cambiamenti e crescita personale. La performance di Stefano Accorsi è molto intensa e riesce a rendere Arturo un personaggio autentico e dalle mille sfaccettature. Da notare anche la chimica con Edoardo Leo, decisamente credibile e ciò rende più ‘vera’ la relazione tra la coppia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Curiosità La Dea Fortuna e dove vedere il film in streaming

Possono mai mancare le curiosità per questo film? Ovvio che no! Dunque, preparatevi perché stiamo per svelarvi cose davvero interessanti. Il film è ambientato tra Roma e Sicilia, con location che creano un’atmosfera intima e coinvolgente. La storia si svolge principalmente a Roma, dove i protagonisti, Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), vivono nel quartiere Nomentano, in un palazzo con cortile interno in Via delle Lega Lombarda, simbolo di vicinanza e supporto tra i vicini. Villa Doria Pamphili, uno dei parchi più grandi di Roma, ospita un picnic tra amici, rappresentando momenti di riflessione e intimità. Nella seconda parte del film, l’azione si sposta in Sicilia, dove i protagonisti accompagnano i bambini di Annamaria (Jasmine Trinca) dalla nonna Elena Muscarà (Barbara Alberti).

Le riprese si concentrano su Villa Valguarnera a Bagheria, con la sua architettura settecentesca e affreschi suggestivi, e sulla spiaggia Vergine Maria a Palermo, che funge da contrasto alle tensioni emotive dei personaggi. Il titolo, La Dea Fortuna, ci fa subito pensare al Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina, e la statua della dea compare in un momento importante, quasi a ricordarci quanto il destino e il caso influenzino la vita. La pellicola la trovate in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Loredana Cannata film e fiction in streaming

Loredana Cannata, attimi di terrore a L'Isola dei Famosi: l'incubo di un’apnea quasi fatale e i ruoli iconici nei film

Loredana Cannata, dopo il brutto incidente a L'Isola, è stata ammirata per il coragg...
Ilenia Pastorelli

Sensuale, travolgente, bellissima: Ilenia Pastorelli travolta dalla rivoluzione digitale su Netflix

Ecco un film ad alto tasso di tecnologia ambientato in un prossimo futuro, dove anch...
Smetto Quando Voglio, la trilogia di film con Edoardo Leo è in streaming su Netflix

Su Netflix la banda criminale più geniale d'Italia è guidata da Edoardo Leo

Tre capitoli esilaranti, un cast stellare e tanta satira sull’Italia di oggi: Edoard...
Luca Argentero, le curiosità sul film che lo ha reso famoso (prima di Doc)

Luca Argentero, non solo il dottore di Doc: in Saturno Contro è un bellissimo esperto di marketing. Le curiosità

Prima del camice in Doc, Luca Argentero ha conquistato il pubblico con Saturno Contr...
Su RaiPlay c'è un film con Edoardo Leo che ha commosso tutti, letteralmente: è stato il più visto al mondo per una settimana

Su RaiPlay c'è un film con Edoardo Leo che ha commosso tutti, letteralmente: è stato il più visto al mondo per una settimana

L'attore romano protagonista di una commedia romantica strappalacrime, remake del fi...
Edoardo Leo in streaming su Netflix con Gli uomini d'oro

Edoardo Leo su RaiPlay con una storia vera e tragicomica

L'attore romano assieme a Fabio De Luigi e a Giampaolo Morelli porta al cinema la br...
Mio Fratello, Mia Sorella, il film con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi è su Netflix

Alessandro Preziosi travolto da segreti e amore: questo film su Netflix vi spezzerà il cuore

Tra drammi familiari e passioni nascoste, Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi con...
Migliori film erotici in streaming su Netflix

Netflix regala notti bollenti con questi 3 film che accendono la passione

Netflix si fa piccante con tre film 'caldi' che accendono la notte: scene audaci, de...
Paola Cortellesi su Netflix in Nessuno mi può giudicare

Paola Cortellesi su Netflix nei panni di una escort indebitata

L'attrice romana è bella come non l'avete mai vista nel film Nessuno mi può giudicar...

Personaggi

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Gassmann

Alessandro Gassmann
Alvise Rigo

Alvise Rigo
Juliana Moreira

Juliana Moreira

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963