Stefano Accorsi sfida il cuore degli spettatori: su Netflix un dramma intenso e travolgente Su Netflix arriva una storia intensa: Stefano Accorsi ed Edoardo Leo interpretano una coppia gay che travolta dalla crisi, dovrà fare i conti con una novità.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Stefano Accorsi torna a lavorare con Ferzan Özpetek in un film incentrato sull’amore e sulla famiglia. Dopo Le Fate Ignoranti e Saturno Contro, l’attore interpreta un uomo che, insieme al suo compagno, affronta una grande novità che comporta un’improvvisa trasformazione della sua vita. Disponibile su Netflix, la pellicola tratta temi davvero importanti e che, di sicuro, farà riflettere su alcune cose molte persone. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo film che si preannuncia molto interessante.

L’amore e la famiglia al centro del film La Dea Fortuna, con Stefano Accorsi

La Dea Fortuna, film del 2019 diretto da Ferzan Özpetek, racconta la storia di Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), una coppia insieme da oltre quindici anni e che entra in crisi a causa della solitaria e delle incomprensioni. Ma tutto viene ben presto stravolto: la loro vita cambia con l’arrivo improvviso dei figli di Annamaria (Jasmine Trinca), un’amica di Alessandro. La donna li costringe a confrontarsi con i propri desideri e possibilità di rinascita. Il film affronta temi molto importanti come amore, famiglia e identità, e mette in risalto sia le difficoltà sia le bellezze delle relazioni umane. Arturo, traduttore freelance con il sogno infranto di diventare scrittore, e Alessandro, idraulico, affrontano conflitti interiori e desideri nascosti che emergono con la presenza dei bambini, catalizzando cambiamenti e crescita personale. La performance di Stefano Accorsi è molto intensa e riesce a rendere Arturo un personaggio autentico e dalle mille sfaccettature. Da notare anche la chimica con Edoardo Leo, decisamente credibile e ciò rende più ‘vera’ la relazione tra la coppia.

Curiosità La Dea Fortuna e dove vedere il film in streaming

Possono mai mancare le curiosità per questo film? Ovvio che no! Dunque, preparatevi perché stiamo per svelarvi cose davvero interessanti. Il film è ambientato tra Roma e Sicilia, con location che creano un’atmosfera intima e coinvolgente. La storia si svolge principalmente a Roma, dove i protagonisti, Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo), vivono nel quartiere Nomentano, in un palazzo con cortile interno in Via delle Lega Lombarda, simbolo di vicinanza e supporto tra i vicini. Villa Doria Pamphili, uno dei parchi più grandi di Roma, ospita un picnic tra amici, rappresentando momenti di riflessione e intimità. Nella seconda parte del film, l’azione si sposta in Sicilia, dove i protagonisti accompagnano i bambini di Annamaria (Jasmine Trinca) dalla nonna Elena Muscarà (Barbara Alberti).

Le riprese si concentrano su Villa Valguarnera a Bagheria, con la sua architettura settecentesca e affreschi suggestivi, e sulla spiaggia Vergine Maria a Palermo, che funge da contrasto alle tensioni emotive dei personaggi. Il titolo, La Dea Fortuna, ci fa subito pensare al Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina, e la statua della dea compare in un momento importante, quasi a ricordarci quanto il destino e il caso influenzino la vita. La pellicola la trovate in streaming su Netflix.

