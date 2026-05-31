Stefano Accorsi 'salva' i bambini a Gaza con Vinicio Marchioni: Rai Cinema porta sullo schermo l'intelligence italiana e tanta umanità Si intitola Linea di difesa - Gaza e sarà diretto da Alessandro Tonda (Il Nibbio); nel cast anche Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Rai Cinema, MasiFilm ed HBO Max annunciano a sorpresa un progetto con protagonista Stefano Accorsi e ispirato a fatti reali legati al conflitto a Gaza. Si intitola Linea di difesa – Gaza e sarà diretto da Alessandro Tonda (Il Nibbio). La trama ruoterà attorno al delicato lavoro dell’intelligence italiana, delle forze speciali d’élite e dell’Unità di Crisi della Farnesina, impegnate in un’operazione ad alto rischio per evacuare da un ospedale di Gaza un gruppo di bambini palestinesi feriti dai bombardamenti israeliani. Nel cast anche Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni.

Stefano accorsi nel film Linea di difesa – Gaza sul conflitto tra Israele e Palestina

Linea di difesa – Gaza è "un progetto dall’alto profilo istituzionale nato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Informazioni e Sicurezza, l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise), il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", spiega una nota ufficiale. Stefano Accorsi vestirà i panni di un veterano delle forze speciali italiane, mentre Sara Serraiocco quelli di una brillante analista dell’intelligence proveniente dalla Polizia di Stato. Vinicio Marchioni sarà Twist, al comando del Nono reggimento dell’esercito, gli incursori del reparto d’élite.

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A quanto si apprende, il film sarà girato in italiano, inglese e arabo e le riprese avranno inizio questa estate. "È un progetto ispirato a fatti realmente accaduti che mette al centro il valore della vita e il coraggio di chi opera in scenari estremi. Crediamo che questo film possa parlare a un pubblico ampio, riuscendo a costruire una storia dal forte impatto emotivo e civile", ha commentato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

Di cosa parla la trama di Linea di difesa – Gaza e quando esce

Di seguito la sinossi ufficiale di Linea di difesa – Gaza: "Per evacuare da un ospedale di Gaza un gruppo di bambini feriti dai bombardamenti israeliani, un’analista dei servizi segreti italiani e un veterano delle forze speciali passato all’Aise, guidano un corridoio umanitario con la mediazione della missione francescana in Terra Santa. Dovranno superare non solo i confini di un conflitto devastante, ma anche le pieghe più profonde della propria anima".

Il film è una produzione MasiFilm con Rai Cinema, con la partecipazione di Hbo Max. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali saranno curate da Rai Cinema International Distribution. "Stiamo lavorando per costruire un film contemporaneo, immersivo e credibile, che possa dialogare con il pubblico globale mantenendo una forte identità italiana", ha affermato Massimiliano Di Lodovico, produttore MasiFilm. Al momento non abbiamo news sulla data di uscita al cinema di Linea di difesa – Gaza.

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