Stefano Accorsi 'salva' i bambini a Gaza con Vinicio Marchioni: Rai Cinema porta sullo schermo l'intelligence italiana e tanta umanità
Si intitola Linea di difesa - Gaza e sarà diretto da Alessandro Tonda (Il Nibbio); nel cast anche Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni
Rai Cinema, MasiFilm ed HBO Max annunciano a sorpresa un progetto con protagonista Stefano Accorsi e ispirato a fatti reali legati al conflitto a Gaza. Si intitola Linea di difesa – Gaza e sarà diretto da Alessandro Tonda (Il Nibbio). La trama ruoterà attorno al delicato lavoro dell’intelligence italiana, delle forze speciali d’élite e dell’Unità di Crisi della Farnesina, impegnate in un’operazione ad alto rischio per evacuare da un ospedale di Gaza un gruppo di bambini palestinesi feriti dai bombardamenti israeliani. Nel cast anche Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni.
Stefano accorsi nel film Linea di difesa – Gaza sul conflitto tra Israele e Palestina
Linea di difesa – Gaza è "un progetto dall’alto profilo istituzionale nato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Informazioni e Sicurezza, l’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise), il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale", spiega una nota ufficiale. Stefano Accorsi vestirà i panni di un veterano delle forze speciali italiane, mentre Sara Serraiocco quelli di una brillante analista dell’intelligence proveniente dalla Polizia di Stato. Vinicio Marchioni sarà Twist, al comando del Nono reggimento dell’esercito, gli incursori del reparto d’élite.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A quanto si apprende, il film sarà girato in italiano, inglese e arabo e le riprese avranno inizio questa estate. "È un progetto ispirato a fatti realmente accaduti che mette al centro il valore della vita e il coraggio di chi opera in scenari estremi. Crediamo che questo film possa parlare a un pubblico ampio, riuscendo a costruire una storia dal forte impatto emotivo e civile", ha commentato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.
Di cosa parla la trama di Linea di difesa – Gaza e quando esce
Di seguito la sinossi ufficiale di Linea di difesa – Gaza: "Per evacuare da un ospedale di Gaza un gruppo di bambini feriti dai bombardamenti israeliani, un’analista dei servizi segreti italiani e un veterano delle forze speciali passato all’Aise, guidano un corridoio umanitario con la mediazione della missione francescana in Terra Santa. Dovranno superare non solo i confini di un conflitto devastante, ma anche le pieghe più profonde della propria anima".
Il film è una produzione MasiFilm con Rai Cinema, con la partecipazione di Hbo Max. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution, mentre le vendite internazionali saranno curate da Rai Cinema International Distribution. "Stiamo lavorando per costruire un film contemporaneo, immersivo e credibile, che possa dialogare con il pubblico globale mantenendo una forte identità italiana", ha affermato Massimiliano Di Lodovico, produttore MasiFilm. Al momento non abbiamo news sulla data di uscita al cinema di Linea di difesa – Gaza.
Potrebbe interessarti anche
Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni alle prese col "dio dell'amore": l'ospite inatteso del film
Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera di nuovo insieme dopo Diamanti, in una storia ca...
Come vivere una favola con Raoul Bova? Ora è possibile e c'entra anche Greta Thunberg
Anteprima fuori concorso al Giffoni per il nuovo film di Berardo Carboni con Sara Ci...
Vinicio Marchioni insieme a una star delle fiction Rai per un film sul destino e l'amore al Bif&st 2026
Vinicio Marchioni e Vanessa Scalera di nuovo insieme dopo Diamanti in una storia sui...
Lino Guanciale senza freni, l'appello più duro agli uomini: "Basta commettere questo errore fatale in amore"
L'attore, parlando del suo nuovo film, si mette a nudo con una confessione a cuore a...
Il cinema italiano riparte dall'Italia con una coppia da brividi: Claudio Santamaria e Valeria Bruni Tedeschi riportano la vera magia sullo schermo nel 2026
Scopriamo tutti gli imperdibili Festival dedicati al Cinema che si terranno in Itali...
Nonostante le tensioni con George R.R. Martin, House of the Dragon 3 fa faville: il trailer finale è da urlo, dimenticate le divergenze creative
Ecco il trailer finale della terza stagione di House of the Dragon 3, tra battaglie ...
Innamorarsi e altre pessime idee, Lino Guanciale e Andrea Delogu all'insegna della prevedibilità: quando l'amore non ha idee. Recensione
La nuova commedia di Simone Aleardi non abbandona mai i binari più classici, finendo...
I film in TV stasera: 'Il ciclone' di Pieraccioni o 'Le cose non dette' con Accorsi e Leone?
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di lunedì 18 maggio 2026: dall’azi...