Stefano Accorsi senza filtri: “Mi sentivo Dio, ma mi sono sfracellato”. Poi la rivelazione sul figlio cameriere L’attore si è raccontato in una lunga intervista affrontando i momenti più importanti della sua vita privata e di carriera: ecco le sue parole.

Stefano Accorsi, nato a Bologna nel 1971, è uno dei più celebri e versatili attori, registi e produttori italiani. Lanciato dal film Jack Frusciante è uscito dal gruppo del 1996, ha poi interpretando ruoli intensi in film e serie di successo come Le fate ignoranti, L’ultimo bacio, Veloce come il vento e Le cose non dette, vincendo anche prestigiosi premi come David di Donatello, Nastri d’Argento e la Coppa Volpi a Venezia. Di recente, l’attore si è raccontato tra le pagine del Corriere della Sera ripercorrendo le tappe più importanti e difficili di carriera e vita privata: ecco cosa ha rivelato.

Stefano Accorsi: "Ma allora sono Dio!", e il nuovo status di sex symbol

Nella lunga intervista al Corriere della Sera, Stefano Accorsi ha rivelato che nel periodo di maggiore successo, che lo ha visto partecipare molto giovane e in pochissimo tempo a film straordinari del calibro di La stanza del figlio di Nanni Moretti, L’ultimo bacio di Muccino, Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e Santa Maradona di Marco Ponti, non è mancato nemmeno un po’ del cosiddetto delirio di onnipotenza. "Quello è stato uno dei momenti un po’ idioti della vita in cui dici: ma allora sono Dio! Mi dicevo: cavolo, ci ho sempre creduto e ho avuto ragione (…) Faccio un film e funziona, ne faccio due funzionano, tre, quattro e dico: vabbè, ma allora l’ingrediente segreto sono io. Ed è lì che ti sfracelli".

Molto diversa è invece la reazione di oggi allo status di sex symbol che gli è stato attribuito dopo la sua trasformazione fisica in vista del film Le cose non dette. "Muccino mi aveva detto: ‘Guarda, ti voglio in forma’. Io: ‘Ma sì, lo sai, mi alleno sempre’. E lui: ‘No guarda, devi essere in forma’. Al che, ho aperto i rubinetti. La palestra mi fa stare bene e penso che non basta campare tanto, ma bisogna campare bene. Poi, quando corro, mi vengono nuove idee. Pazienza se il 90 per cento sono idee sceme", ha raccontato Accorsi. Il suo cambiamento fisico non è certo passato inosservato, e in molti lo hanno definito vero e proprio sex symbol. Uno status che ha poi commentato con queste parole: "Stupisce che ci sia questo percepito, ma mica è brutto".

Stefano Accorsi, i figli e l’amore con Bianca Vitali

Spazio poi alla vita privata dell’attore e alla storia d’amore con la compagna Bianca Vitali. Per loro la differenza d’età (di 20 anni) non è mai stata un ostacolo. "Non ci siamo mai posti il problema. È un amore bello il nostro. E lei è bravissima coi ragazzi". Accorsi è padre di quattro figli, le cui età vanno dai 5 ai 19 anni, e proprio in merito al ruolo di padre ha sottolineato: "La responsabilità maggiore è essere un esempio credibile. Umberto Eco diceva che ‘diventiamo ciò che nostro padre è negli scampoli di tempo’: non è tanto quello che diciamo, è quello che siamo quando pensiamo di non essere visti. Poi, ami un figlio e vorresti proteggerlo, ma sai anche che gli devi dare strumenti per emanciparsi da te. Per esempio, il mio maggiore fa l’università ma anche il cameriere. Gli abbiamo fatto ‘la capa tanta’ che doveva lavorare e gli è servito".

