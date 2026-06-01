Stefania Sandrelli e Gino Paoli, una lunga storia d'amore che arriva fino al cinema: non potrete fare a meno di piangere
Un legame complesso, profondo e che ha resistito a numerose prove nel corso del tempo, mantenendosi intatto, seppur in forma diversa, fino alla fine
A pochi mesi dalla scomparsa del cantautore, avvenuta il 24 marzo 2026, Stefania Sandrelli si è raccontata sulle colonne di Repubblica, mostrando quanto fosse profondo il legame che la legava a Gino Paoli. "Lui. Nel bene e nel male. Anche quando mi ha fatto soffrire sentivo il suo amore", una sola frase che riassume decenni di sentimenti. Un sentimento così intenso che arriva fino al cinema e allo streaming.
Tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli fu amore istantaneo
Sandrelli aveva solo 15 anni quando si innamorò di Paoli, sentendolo cantare La gatta alla televisione. Per il suo compleanno, pochi giorni dopo, organizzò con i cugini una serata alla Bussola, dove il cantautore si esibiva. Voleva attirare la sua attenzione e ci riuscì. Lui le chiese quanti anni avesse, lei rispose con sincerità: "Quindici". Gino si scostò, ma Stefania pensò già allora: "Tanto lo so che tu sei mio e io tua". Da allora ebbe inizio una storia in grado di reggere a decenni, scandali, separazioni e ritorni.
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Su Paoli, la Sandrelli ha sempre avuto la sua personalissima idea, distante anni luce da quella della gente. "Tutti mi dicevano: ‘Che ci fai con quel bruttone?’. Ma io ero pazza di lui. Aveva un corpo delizioso, un bel sedere. E poi c’era la voce. Delicata. Era molto infantile, anche troppo, anche come padre", ha raccontato. Il loro è stato un amore totale e totalizzante. Anche nei momenti più complessi del rapporto. Lui era sposato con Anna Fabbri, e quando le confessò che la moglie aspettava Giovannino, Stefania ne rimase completamente spiazzata. Per lei fu il colpo che decretò la fine ufficiale del rapporto. "Pensai ‘questa me la paghi’. E l’ho lasciato io, anche se lui diceva il contrario", ha rivelato. Fu tuttavia un legame in grado di resistere al tempo, un legame che non si è mai interrotto, nemmeno negli ultimi anni. "Fino all’ultimo compleanno gli ho scritto una frase poetica", ha confidato Sandrelli.
Una colonna sonora per i suoi film
Il legame tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli arriva fino al cinema. Per esempio, nella pellicola Una donna allo specchio, film del 1984 diretto da Paolo Quaregna e con protagonista Sandrelli, la colonna sonora è curata da Paoli, che ha composto per l’occasione il brano Una lunga storia d’amore. Segnaliamo che il film è disponibile su Prime Video.
Se volete recuperare una vecchia intervista di Stefania Sandrelli in cui ripercorre il suo rapporto con Gino Paoli, trovate la puntata di Belve in cui racconta tutto a Francesca Fagnani in streaming senza costi su RaiPlay.
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