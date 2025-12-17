Stefania Sandrelli supera se stessa su Mediaset Infinity: la fiction fenomeno degli anni 2000
Stefania Sandrelli è soltanto una delle iconiche protagoniste di una delle serie TV italiane più celebri e amate degli anni 2000: Il bello delle donne
C’è una serie TV italiana che ha monopolizzato l’attenzione negli anni 2000 grazie anche ad un cast di stelle tutto nostrano, in cui spicca il nome di Stefania Sandrelli.
Parliamo de Il bello delle donne, popolare serie televisiva italiana, a metà tra la fiction e il melodramma, andata in onda originariamente su Canale 5 ed ancora oggi ricordata da molti. La serie è stata trasmessa per tre stagioni a partire dal 2001, con un revival intitolato Il bello delle donne… alcuni anni dopo nel 2017. La serie ha dato grande luce a Stefania Sandrelli, che ha interpretato Anna Borsi, ovvero la madre di Agnese, una donna che cerca di innamorarsi e ricostruirsi la vita in età matura.
Stefania Sandrelli meravigliosa ne Il Bello delle Donne: la trama della serie
La serie si concentra sulle vicende personali, amorose e professionali di un gruppo di donne (e di un uomo) che gravitano intorno a un elegante e rinomato salone di bellezza, chiamato per l’appunto "Il bello delle donne". Inizialmente ambientato in una piccola città, il salone si trasferisce a Roma nelle stagioni successive. Ogni episodio, intitolato con un nome di donna (o un mese), si concentra sulla storia di un personaggio femminile. Molte donne arrivano al salone in momenti di crisi, che siano tradimenti coniugali, difficoltà finanziarie o traumi personali, e lì trovano la forza per ricominciare (come nel caso di Agnese Astuti Borsi, tradita dal marito).
Nel salone si sviluppano così tantissime dinamiche: nascono amori appassionati (spesso travagliati), rivalità feroci e, soprattutto, amicizie profonde e solidali tra le clienti e il personale. La serie affronta anche i cambiamenti della società italiana attraverso gli occhi di donne molto diverse per età, classe sociale e provenienza, dalla casalinga alla contessa, dalla manicurista alla manager. Il filo conduttore della serie è Luca Manfridi (Massimo Bellinzoni), l’amato e talentuoso parrucchiere e proprietario del salone, spesso confidente e catalizzatore delle vicende delle sue clienti e amiche.
Il cast della serie e dove vederla in streaming
Oltre a Stefania Sandrelli, nel cast de Il Bello delle Donne troviamo il personaggio della Contessa Miranda Spadoni, interpretata da Virna Lisi; Giuliana De Sio è invece Annalisa Bottelli. Nei panni di Vittoria ‘Vicky’ Melzi troviamo invece Nancy Brilli, invece Lunetta Savino veste i panni di Agnese Astuti Borsi. Nel cast fatto di grandi nomi troviamo anche Gabriel Garko nelle vesti di Roberto ‘Bobo’ De Contris, infine Eva Grimaldi veste i panni di Elfride De Contris.
Se volere rivedere la serie o tuffarvi per la prima volta in questa avventura, Il Bello delle Donne è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
