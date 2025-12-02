Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: la separazione e la malattia che li ha riuniti La relazione tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, lunga oltre quarant’anni, ha superato crisi, distanza e la malattia che li ha profondamente cambiati.

Domani Stefania Sandrelli sarà ospite a Belve, e l’attenzione torna inevitabilmente sulla sua vita privata, segnata da grandi amori e momenti delicati. Tra i rapporti più intensi spicca quello con Giovanni Soldati, regista e sceneggiatore con cui condivide un legame che ha resistito a crisi, separazioni e persino a una malattia inattesa. Una storia complessa, fatta di affetto, fragilità e ritorni, che la Sandrelli ha più volte raccontato con la sua consueta sincerità. E che si intreccia con le relazioni importanti del suo passato, dai matrimoni alle passioni che hanno segnato la sua vita sentimentale.

Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati e la malattia che li ha riuniti

Il compagno storico di Stefania Sandrelli è Giovanni Soldati, figlio d’arte, regista e sceneggiatore con cui l’attrice ha condiviso oltre quarant’anni di vita. Un amore duraturo che, però, non è stato immune dalle difficoltà. La stessa Sandrelli ha raccontato che i due, a un certo punto, non riuscivano più a convivere: «Non potevamo più vivere insieme, ci siamo separati per un anno», ha confidato a Domenica In. Una pausa difficile, in cui entrambi si erano allontanati sentimentalmente e mentalmente.

Poi è arrivata la malattia di Soldati. Un malessere improvviso, seguito da un intervento e da un lungo periodo in cui non riusciva più a camminare. È stato quel momento buio a riavvicinarli. L’attrice ha sentito il bisogno – quasi un dovere affettivo – di tornare accanto all’uomo che, nonostante le difficoltà, ha rappresentato la relazione più lunga e profonda della sua vita. «Sono stata un anno vivendo la sua vita», ha raccontato con una dolcezza che non nasconde la fatica di quei mesi. Soldati, dopo un percorso lento e complesso, è oggi in buona salute. E via via anche la loro relazione, pur attraversata da mancanze e incomprensioni, ha trovato un nuovo equilibrio. «La confidenza che ho con lui non l’ho mai avuta con nessun altro», ha ammesso la Sandrelli, sottolineando come il loro rapporto resti unico, nonostante tutto.

Gli amori del passato di Stefania Sandrelli da Depardieu a Gino Paoli

La vita sentimentale di Stefania Sandrelli è sempre stata osservata con curiosità, anche per la bellezza magnetica e la carismatica sincerità dell’attrice. Prima di Soldati, ci sono stati amori importanti, a cominciare dal matrimonio con il chirurgo Nicky Pende. Un’unione nata con entusiasmo ma presto incrinata da difficoltà caratteriali e tensioni familiari. La separazione fu dolorosissima per la Sandrelli, che descrisse quel momento come «essere nuda in una foresta, sola e di notte». Con il tempo, il rapporto si è pacificato, soprattutto grazie al figlio Vito, oggi affermato chirurgo.

Parallelamente c’è stata la storia con Gino Paoli, uno degli amori più celebri e discussi degli anni Sessanta. Un legame travolgente, artistico e anticonvenzionale, nato quando lui era sposato e lei molto giovane. Dalla loro relazione è nata Amanda, oggi amatissima dall’attrice. Ma quella storia, intensa e turbolenta, finì tra gelosie, tradimenti e un episodio simbolico: la sabbia trovata nel letto, che spinse la Sandrelli a una reazione furiosa rimasta nella memoria collettiva. Malgrado tutto, tra i due è rimasto un legame profondo e rispettoso, maturato nel tempo.

