Stefania Sandrelli annuncia l'addio al cinema: "Farò solo un ultimo film con una star italiana", ecco chi è L'attrice annuncia il ritiro dalle scene, ma promette un'ultima pellicola evento che la vedrà a fianco di una collega famosissima

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Stefania Sandrelli è pronta a dire addio al mondo del cinema. L’attrice, icona italiana che ha da poco compiuto 80 anni, lo ha annunciato senza mezzi termini: è decisa a salutare il set, ma prima regalerà al suo pubblico un ultimo film che sarà, dunque, un vero e proprio saluto.

Stefania Sandrelli dice addio al cinema e annuncia il suo ultimo film

Lo ha annunciato al Plaza Premium First Lounge dell’aeroporto di Fiumicino, dove l’imprenditore Sandro Bottega ha organizzato per l’attrice una festa per celebrare il suo compleanno, risalente al mese scorso. "Faccio un film con Paola Cortellesi, una gran donna, poi chiudo con il cinema", ha annunciato Sandrelli, spoilerando così anche l’attrice che sarà al suo fianco in questo ultimo lavoro sul set. Una decisione, quella del ritiro, presa senza dolore o rammarico, ma anzi con grande consapevolezza. Sì, perché l’attrice ha ricordato i suoi inizi a 15 anni e ha paragonato il cinema di allora a quello di oggi, "e mi sono resa conto che non esiste più il cinema", ha ammesso con amarezza.

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Durante la chiacchierata che si è tenuta all’evento, Stefania Sandrelli ha sottolineato la profonda crisi che sta vivendo il mondo del cinema, con sale che chiudono giorno dopo giorno: "Non si può tornare indietro, ora sono tempi bui.", ha annunciato ancora la diva italiana, sottolineando che la sua non è malinconia, piuttosto consapevolezza del fatto che tutto cambia e che i tempi andati non torneranno mai più. Eppure oggi, Sandrelli, si sente più forte del passato, e dopo l’addio al cinema vorrebbe lavorare a teatro, ma non in un tour in tutta Italia: "solo una parte da recitare sempre in un unico posto, è stancante muoversi", ha ammesso.

Dove la vedremo prima dell’addio alle sale

Prima del teatro ci sono però le sue ultime apparizioni al cinema. Se il film con Paola Cortellesi – di cui, al momento, non si sa ancora nulla – sarà il suo ultimo lavoro, presto la vedremo tra i protagonisti di un film del regista Massimiliano Bruno "un remake di ‘Funeral party’ con Diego Abatantuono", ha spoilerato durante l’evento. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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