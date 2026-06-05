Stefania Sandrelli, gli 80 anni dell'icona del cinema: il dramma del compagno malato e l'addio doloroso a Gino Paoli L'attrice compie oggi 80 anni, fatti di grandissimi successi al cinema e in TV, ma senza festeggiamenti: troppo grande il dolore per la morte di Gino Paoli e per la malattia del compagno

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Stefania Sandrelli spegne, oggi 5 giugno 2026, 80 candeline, ma per lei sarà un compleanno "sobrio", senza particolari festeggiamenti. Ancora troppo grande il dolore per la perdita di Gino Paoli, padre di sua figlia Amanda Sandrelli, così come difficile è anche la situazione privata che l’attrice, nata a Viareggio nel 1946 e diventata un’icona del cinema italiano, sta vivendo in questo periodo.

Stefania Sandrelli compie 80 anni ma senza festeggiamenti: "Periodo difficile"

A confessarlo è stata proprio lei, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, spiegando che il suo 80esimo "Sarà un compleanno sobrio e intimo, non me la sento di festeggiare in pompa magna.". L’attrice non ha fatto mistero di essere in un momento complicato: "Sto attraversando un momento di profondo disagio personale e familiare. Ho ancora addosso il dolore per la morte di Gino Paoli, il papà di mia figlia Amanda, e mi pesa molto la malattia del mio compagno, Giovanni Soldati." È per questi motivi che Sandrelli ha deciso di non fare grandi festeggiamenti per questo suo traguardo di vita, pur dicendosi fiera dell’età raggiunta: "sono felice e orgogliosa di avere la stessa età della Repubblica italiana", ha ammesso.

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L’incredibile carriera di Stefania Sandrelli

Stefania Sandrelli resta una delle dive più amate e importanti del nostro cinema. Nella sua lunghissima carriera ha lavorato con i più grandi registi di sempre, da Bernardo Bertolucci a Ettore Scola, fino a Paolo Sorrentino. In Divorzio all’italiana recita giovanissima accanto a Marcello Mastroianni. È il film che la lancia nel mondo del cinema e la trasforma subito in un’icona. Sedotta e abbandonata è un altro grandissimo successo (diretto sempre da Pietro Germi) che unisce ironia e dramma; e come dimenticare C’eravamo tanto amati, il capolavoro di Ettore Scola nonché una delle commedie italiane più belle di sempre, dove lei interpreta la splendida Luciana.

Nella carriera di Stefania Sandrelli va sottolineata anche la partecipazione a Novecento, il colossale film storico di Bernardo Bertolucci, girato insieme a star mondiali come Robert De Niro e Gérard Depardieu; così come La chiave, un film di Tinto Brass che fece molto scalpore all’epoca e che mostrò tutta la sua sensualità, rilanciando la sua carriera. Sandrelli ha anche conquistato un David di Donatello come miglior attrice grazie all’interpretazione in La prima cosa bella, di Paolo Virzì. Tra i suoi ultimi lavori va segnalato Parthenope, celebre film firmato dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

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