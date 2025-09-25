State of Play, in streaming su YouTube e Twich un evento epico: gli annunci clamorosi e il nostro riassunto Milioni di videogiocatori si sono connessi in simultanea per assistere a tutti gli annunci di Sony e scoprire il futuro di PlayStation

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Sony

CONDIVIDI

In diretta streaming su YouTube e Twitch con un video di circa 35 minuti, Sony ha offerto ai propri "fedeli" uno sguardo su quello che sarà il futuro (immediato e non) di PlayStation con il suo annuale State of Play. Un sacco di annunci, con aggiornamenti anche sullo stato di numerosi giochi indie e di terze parti, con un occhio particolare a Saros, il nuovo titolo in arrivo dai ragazzi di Housemarque, sviluppatori di Returnal. Vediamo assieme tutto ciò di cui si è parlato.

Lo State of Play di PlayStation e Sony in diretta streaming su YouTube e Twitch

Saros

Protagonista di giornata è appunto Saros, sparatutto in terza persona con elementi roguelike a cui è stato dedicato un videogameplay di circa 5 minuti. Ambientato sul desolato pianeta di Carcosa, racconta di Arjun Devraj, un Soltari Enforcer alla ricerca di una colonia perduta. Nel gameplay abbiamo visto schermate piene di proiettili, esattamente come fu per Returnal, oltre a un sistema di potenziamenti permanenti per armi e tuta che rimangono dopo ogni morte. Interessante la meccanica della "Seconda occasione": una volta caricata una speciale barra sarà possibile rinascere. Utilissimo per affrontare sfide particolarmente difficili. Saros arriverà su Ps5 a partire dal 20 marzo 2026.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marvel’s Wolverine

Chicca di chiusura dell’evento. Insomniac Games ha mostrato un nuovo trailer del suo Marvel’s Wolverine, action dalle tinte crude e violente. Il protagonista è ovviamente Logan/Wolverine, che vedremo alle prese con un’amnesia e il conseguente tentativo di ritrovare se stesso. Gli sviluppatori dei recenti titoli dedicati a Spider-Man promettono combattimenti intensi, guest star e ambientazioni iconiche dell’universo Marvel. Il tutto nel più profondo rispetto per uno dei personaggi più rappresentativi della Casa delle Idee. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel prossimo State of Play, in programma per la prossima primavera. Marvel’s Wolverine dovrebbe uscire su Ps5 nell’autunno del 2026.

Nioh 3

Terza iterazione della fortunata saga dei Team Ninja, mostrato con un video che ne ha messo in mostra gameplay e ambientazioni storiche. Il gioco seguirà Tokugawa Takechiyo, un giovane samurai che viaggia nel tempo per affrontare nemici leggendari. Sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 6 febbraio 2026.

Microsoft Flight Simulator 2024

Tutto ci saremmo aspettati durante uno State of Play di PlayStation (in diretta streaming su YouTube e Twitch) di veder comparire davanti ai nostri occhi Flight Simulator, titolo notoriamente legato al mondo PC. E invece, il celebre simulatore di volo arriverà su PS5 l’8 dicembre 2025. Il gioco offrirà un’esperienza di volo realistica, con ambientazioni dettagliate e una vasta gamma di aerei da pilotare, oltre che il supporto al PS VR2, il sistema di realtà aumentata di Sony.

Zero Parades

Nuovo progetto di ZA/Um (quelli di Disco Elysium, per intenderci), si presenta allo State of Play con un trailer che ne enfatizza il gameplay, fatto da una meccanica a turni e improntato su pesanti scelte morali. In arrivo nel corso del 2025.

Gli altri annunci e trailer dello State of Play di Sony su YouTube

Battlefield 6 : Un primo sguardo alla campagna per lo sparatutto in prima persona di EA, in arrivo il prossimo 10 ottobre.

: Un primo sguardo alla campagna per lo sparatutto in prima persona di EA, in arrivo il prossimo 10 ottobre. Deus Ex Remaster : Riproposizione, con grafica e gameplay migliorati, del classico gioco di ruolo d’azione. Uscita prevista per il 5 febbraio 2026.

: Riproposizione, con grafica e gameplay migliorati, del classico gioco di ruolo d’azione. Uscita prevista per il 5 febbraio 2026. Seven Deadly Sins : Gioco di ruolo action tratto dall’omonima serie manga/anime, in arrivo per il 28 gennaio 2026.

: Gioco di ruolo action tratto dall’omonima serie manga/anime, in arrivo per il 28 gennaio 2026. Sonic Racing: CrossWords: Nuovo capitolo della serie di giochi racing ambientati nell’universo per porcospino più veloce del mondo, con nuovi personaggi e ambientazioni. Data di uscita da confermare.

Nuovo capitolo della serie di giochi racing ambientati nell’universo per porcospino più veloce del mondo, con nuovi personaggi e ambientazioni. Data di uscita da confermare. Dynasty Warriors 3 Remaster: Versione rimasterizzata del classico gioco di battaglie su larga scala, in programma per il 26 marzo 2026.

Versione rimasterizzata del classico gioco di battaglie su larga scala, in programma per il 26 marzo 2026. Code Vein 2 : Sequel del gdr action in stile anime, in arrivo il 30 gennaio 2026.

: Sequel del gdr action in stile anime, in arrivo il 30 gennaio 2026. Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles: Versione aggiornata e con nuovi contenuti e miglioramenti grafici per lo storico gioco di strategia. In arrivo il 30 settembre.

Versione aggiornata e con nuovi contenuti e miglioramenti grafici per lo storico gioco di strategia. In arrivo il 30 settembre. Chronoscript The Endless End: action 2D in stile metroidvania, ambientato in una biblioteca misteriosa nella quale uno scrittore è rimasto intrappolato nel suo libro e deve spostarsi da un manoscritto all’altro alla ricerca di un’uscita. Uscita prevista per il 2026.

Potrebbe interessarti anche