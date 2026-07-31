Stash interrompe il concerto per soccorrere una donna incinta: “Ha deciso di nascere”, parto dopo lo show dei The Koloros Il cantante ha fermato l’esibizione per consentire l’intervento dei soccorsi, poi l’emozionante messaggio alla neo mamma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Succede l’impensabile al concerto dei The Kolors. Nel bel mezzo del live dello scorso 29 luglio all’Effetto Venezia 2026 di Livorno, infatti, Stash e soci sono stati costretti a interrompere l’esibizione per consentire l’interento dei soccorsi. Una fan incinta, infatti, ha iniziato il travaglio proprio tra il pubblico. Scopriamo cos’è successo.

Stash ferma il concerto dei The Kolors: a una fan si rompono le acque, il lieto fine conquista tutti

Doveva essere una serata di musica e divertimento, ma si è trasformata in un momento che difficilmente i presenti dimenticheranno. Durante il concerto dei The Kolors in piazza del Luogo Pio a Livorno, una donna di 39 anni, arrivata alla quarantesima settimana di gravidanza, ha iniziato ad avvertire le contrazioni nel bel mezzo del pubblico. Poco dopo le si sono rotte le acque, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto è stato direttamente Stash, che dal palco ha notato il movimento tra gli spettatori. Il cantante non ha esitato a interrompere l’esibizione per consentire ai volontari della Croce Rossa e al personale sanitario di raggiungere rapidamente la futura mamma, mentre il pubblico ha aperto un corridoio per facilitare i soccorsi.

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A raccontare l’episodio è stato lo stesso frontman della band attraverso i social: "Ho deciso di fermare il concerto perché mi segnalavano dal pubblico che c’era una donna incinta che non si sentiva bene. Ho chiesto subito l’intervento della croce rossa lì presente (che ovviamente ringrazio!), dopodiché la ragazza è stata portata via in sicurezza. La ragazza, una volta arrivata in ospedale, HA PARTORITO! Sono troppo felice auguriiii". Successivamente Stash ha voluto dedicare un altro pensiero alla neo mamma e al piccolo appena nato: "Questo/a bimbo/a ha ballato così tanto nella pancia della mamma al concerto dei The Kolors che alla fine ha deciso di nascere…Congratulazioni per la nascita di questa nuova vita!".

Prosegue il tour estivo dei The Kolors: le prossime date

Archiviata l’emozionante serata di Livorno, i The Kolors continuano il loro tour estivo, che nelle prossime settimane li porterà in diverse città italiane. Il tour conferma l’ottimo momento della band guidata da Stash, protagonista di un’estate ricca di concerti e reduce dal successo del singolo Rolling Stones. Di seguito tutti gli appuntamenti in calendario:

4 agosto – Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce

– Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce 13 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria

– Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria 14 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli

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