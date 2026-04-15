Stasera tutto è possibile, gran finale tra record di ascolti e polemiche Rai: De Martino chiude col botto Ultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile: tra ascolti record e polemiche Rai, De Martino chiude la stagione con ospiti e giochi cult.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Si chiude con il botto la stagione 2026 di Stasera tutto è possibile, il comedy show guidato da Stefano De Martino che, settimana dopo settimana, ha conquistato il pubblico di Rai 2. La settima e ultima puntata in onda stasera, mercoledì 15 aprile, promette risate, ospiti d’eccezione e momenti imprevedibili, in perfetto stile STEP. Un finale attesissimo, anche alla luce degli ascolti record registrati nel corso delle settimane, che hanno reso il programma uno dei più seguiti del palinsesto. Ma non mancano le polemiche, legate alle scelte strategiche della Rai che, secondo alcuni, favorirebbero il successo del format.

Anticipazioni Stasera tutto è possibile (15 aprile): ospiti e giochi dell’ultima puntata

L’ultimo appuntamento con Stasera tutto è possibile sarà all’insegna del tema "Mai dire mai", filo conduttore di una serata che si preannuncia ricca di sorprese. Dal consueto palco dell’Auditorium Rai di Napoli, De Martino accoglierà un cast variegato: da Francesco Paolantoni a Herbert Ballerina, passando per Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Angelo Pintus. A loro si aggiungono gli ospiti speciali dell’ultima puntata, pronti a mettersi in gioco nei momenti più esilaranti dello show

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non mancheranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta, che torneranno nei panni di Maria De Filippi e Gerry Scotti. Tra i giochi più amati ritroveremo "Segui il labiale", "Rubagallina" e "Dalla A alla Z", insieme a una versione inedita della celebre "Stanza inclinata", destinata a ribaltare – letteralmente – le dinamiche della conduzione. Atteso anche un momento speciale con il ritorno di "Colabrodo", storico rivale di Paolantoni, per una riappacificazione tutta da ridere.

Ascolti record e polemiche Rai: il successo di De Martino fa discutere

Quella che si chiude stasera non è stata una stagione qualunque: Stasera tutto è possibile ha registrato numeri da record, imponendosi in tutte e sei le serate in cui è andato in onda come il programma più visto del prime time. Emblematico il confronto della scorsa settimana: mentre Rai 1 proponeva il film Pretty Woman, fermo al 13,7% di share, STEP ha conquistato il primato con il 14,5%, un dato eccezionale per Rai 2 seppur il lieve calo rispetto alle emissioni precedenti. Proprio questi risultati hanno acceso il dibattito. Secondo alcuni osservatori, la Rai avrebbe favorito (indirettamente) De Martino "indebolendo" la concorrenza interna, ovvero ‘spegnendo’ Rai 1 con una programmazione debole fatta al mercoledì sera di docufiction e film privi di hype. Un trend notato da molti e che si confermerà anche per la finale di Stasera tutto è possibile: questa sera, infatti, Rai 1 schiera Sister Act, un film del 1993 già visto e rivsto. Una scelta che potrebbe lasciare campo libero a Rai 2 e convogliare parte del pubblico dell’ammiraglia verso STEP, permettendogli di chiudere con l’ennesimo risultato da record, permettendo a De Martino di accrescere l’hype che lo circonda e che gli ha già assicurato la conduzione del Festival di Sanremo 2026.

Questi gli ascolti ottenuti finora da STEP nelle prime sei puntate dell’edizione 2026:

Una strategia che, se da un lato premia il successo del programma, dall’altro solleva interrogativi sull’equilibrio dell’offerta televisiva. Tra record e discussioni, resta un dato certo: Stasera tutto è possibile chiude la stagione da protagonista assoluto, confermando Stefano De Martino come uno dei volti più forti dell’intrattenimento Rai.

Potrebbe interessarti anche