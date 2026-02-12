Stasera Tutto è possibile: quando inizia, quante puntate, il nuovo cast di De Martino L’amatissimo show comico tornerà molto presto come protagonista del palinsesto di Rai 2: giochi esilaranti, ospiti d’eccezione e molto di più.

Dopo mesi di ipotesi, supposizioni, addii e ripensamenti, arriva ora la conferma ufficiale: lo show comico Stasera Tutto è Possibile ripartirà ufficialmente il prossimo lunedì 23 febbraio 2026. Il format di Rai 2, che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano grazie alla sua leggerezza e comicità, è pronto a tornare con una nuova e inedita edizione, ancora più ricca di sorprese e ospiti d’eccezione. Le registrazioni delle prime puntate sarebbero già iniziate, con tanto di video social che avrebbero già svelato qualche importante anticipazione sul cast: scopriamo di più.

Stasera Tutto è Possibile, De Martino torna in prima serata su Rai 2

"Ebbene sì, non vi siete liberati di STEP. Ci rivediamo il 23 febbraio con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile", riporta il profilo Facebook ufficiale dell’iconico programma di Rai 2. Un grandissimo ritorno per un programma che negli ultimi anni è riuscito a registrare risultati veramente soddisfacenti, con una media di quasi 1,8 milioni di spettatori e share significativi. Dopo l’ultima edizione avevano iniziato a circolare voci contrastanti sul futuro di STEP: da un lato sembrava che il format potesse essere promosso alla prima serata di Rai 1; dall’altro lato sembrava invece che il buon Stefano De Martino fosse deciso a lasciare la conduzione dello show comico per concentrarsi unicamente su Affari Tuoi. Tante ipotesi per poi arrivare alla conclusione di oggi: Stasera Tutto è Possibile tornerà come sempre nella prima serata di Rai 2 e alla sua conduzione ci sarà ancora De Martino. Per ora, nessun cambiamento all’orizzonte.

STEP, il nuovo cast di Stefano De Martino

Il merito per l’ottima riuscita di questo programma non va però soltanto al format e a De Martino, ma anche ai simpaticissimi ospiti sempre pronti a mettersi in gioco. In questi giorni sono emersi sui social i primi video delle nuove registrazioni, che hanno di conseguenza svelato sia il cast fisso che gli ospiti della prima puntata. Tra i personaggi storici che non possono mancare ritroviamo Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Biagio Izzo, ormai veri e propri padroni di casa.

Nella prima puntata in onda il 23 febbraio 2026, accanto a loro troveremo anche Brenda Lodigiani, Mariasole Pollio, Lorella Cuccarini e Peppe Iodice. Lo show si svolgerà con la sua consueta formula, ovvero chiamando i partecipanti a mettersi in gioco in prove, improvvisazioni e sketch esilaranti, sia per loro che per chi avrà modo di guardarli dal divano di casa.

Stasera Tutto è Possibile, il calendario delle puntate

Prima puntata: lunedì 23 febbraio

Seconda puntata: lunedì 2 marzo

Terza puntata: lunedì 9 marzo

Quarta puntata: lunedì 16 marzo

Quinta puntata: lunedì 23 marzo

Sesta puntata: lunedì 30 marzo

Settima puntata: lunedì 6 aprile

Ottava puntata: lunedì 13 aprile

Nona puntata: lunedì 20 aprile

Decima puntata: lunedì 27 aprile

