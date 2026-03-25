Stasera tutto è possibile, De Martino fa le prove generali di Sanremo (con Andrea Delogu): cosa vedremo stasera Il comedy show continua a trionfare negli ascolti e torna in onda su Rai 2 per la quarta puntata: appuntamento in prima serata, gli ospiti e le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Anche a Stasera Tutto è Possibile sta per arrivare la primavera. Oggi mercoledì 25 marzo 2026, infatti, va in onda la quarta puntata – intitolata ‘STEP in fiore’ – di questa 12esima edizione dell’amatissimo comedy show condotto da Stefano De Martino. Insieme ai ‘fedelissimi’ Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina (ma anche Giovanni Esposito), il conduttore di Affari Tuoi sta facendo volare Rai 2 a suon di trionfi negli ascolti della prima serata. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera.

Stasera Tutto è Possibile: le anticipazioni e gli ospiti, cosa vedremo stasera

La primavera arriva anche a Stasera Tutto è Possibile, che oggi mercoledì 18 marzo 2026 torna in onda con una nuova puntata a tema chiamata ‘STEP in fiore’. Il quarto appuntamento della 12esima edizione del comedy show condotto da Stefano De Martino non mancheranno, ovviamente, tantissimi ospiti, ma anche grandi ritorni così come tanti protagonisti storici di STEP e del prime time di Rai 2. Ritroveremo infatti Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, tra le presenze fisse del programma. Tra gli ospiti della serata anche Andrea Delogu, Flora Canto, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e Vincenzo Albano. C’è grande attesa anche per il ritorno di Vincenzo De Lucia, che tornerà a vestire i panni di Maria De Filippi con la sua iconica imitazione. Proprio la Delogu, si mormora, potrebbe essere una delle co-conduttrici del Festival 2027 timonato da De Martino. I due si conosco da anni e hanno già lavorato insieme sul palco dei Tim Summer Hits nel 2022. Non è da escludere quindi che quella di stasera sia una sorta di prova generale per il prossimo Festival.

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Stasera tutto è possibile e gli ascolti record

Per Stasera Tutto è Possibile si preannuncia un altro trionfo. La trasmissione di Stefano De Martino sta vivendo un momento magico negli ascolti tv e, dopo l’esordio con tanto di record per una première, si è ‘preso’ tre prime serate consecutive facendo meglio delle reti ammiraglie Rai 1 (dove domani continuerà la serie Morgane – Detective geniale) e Canale 5 (Vanina – Un vicequestore a Catania 2), battendo anche la concorrenza de Le Iene.

Come da tradizione, la puntata di STEP andrà in scena dall’Auditorium Rai di Napoli e prevedrà i giochi più amati dal pubblico: dallo ‘Speed Quiz’ al ‘Fotomimo’ fino a ‘Decollo immediato’ e ‘Segui il labiale’. Immancabile, poi, la ‘Stanza inclinata’, vero e proprip simbolo del programma dove vige sempre una sola e unica regola: divertirsi.

Quando e dove vedere STEP oggi in tv e streaming (mercoledì 25 marzo 2026)

Condotto da Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile va in onda stasera in tv su Rai 2. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (dove sono visibili tutti gli episodi) tramite app o sito ufficiale.

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