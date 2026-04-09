Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino (sgridato dalla Rai) rischia Sanremo (9), Paola Di Benedetto bacia Herbert Ballerina (7) Stasera tutto è possibile torna con una nuova esilarante puntata in onda mercoledì 8 aprile su Rai 2. Scopriamo top e flop dello show di successo condotto da Stefano De Martino

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Reduce dagli ottimi risultati negli ascolti ottenuti la scorsa settimana, quando si è imposto come programma più seguito del mercoledì sera, Stasera tutto è possibile torna con la penultima puntata in onda mercoledì 8 aprile 2026 su Rai 2. Dominatore del prime time, lo show condotto da Stefano De Martino ha saputo incollare agli schermi oltre 2,2 milioni di spettatori nella scorsa puntata e ha raggiunto il 16,40% di share, in crescita rispetto all’episodio precedente. Il tema di questo nuovo appuntamento è "STEP Food", filo conduttore che farà da sfondo alle prove e alle sfide della serata. Accanto ai volti storici del programma, come Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, spazio anche a nuovi ospiti pronti a cimentarsi tra giochi e situazioni al limite dell’assurdo: Federico Basso, Carlo Amleto, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Paola Di Benedetto. A completare il quadro, le imitazioni di Vincenzo De Lucia, che torna nei panni di Maria De Filippi. Scopriamo promossi e bocciati della serata.

Stasera tutto è possibile: le pagelle del 8 aprile 2026

Stefano De Martino: impeccabile, voto 9: Il presentatore ormai non stupisce più e pronti via parte con una battuta nei confronti degli amici napoletani: "Abbiamo ricevuto una lettera di richiamo dalla Rai perché siamo troppo partenopei, quindi stasera per favore controllatevi". Oltre a interagire con gli ospiti, il conduttore si scatena anche con il pubblico nel corso di "Musica Maestro" gioco nel quale sceglie dal pubblico una spettatrice, che non riesce a smettere di ridere: "Qua siamo da psichiatria eh". Nel corso del gioco musicale, che somiglia un po’ al Festival di Sanremo che potrebbe condurre il prossimo anno, De Martino si trova a suo agio e Herbert incalza a modo suo: "Dovresti condurre tu il Festival". Non manca la stoccata del presentatore: "Se continuiamo così diventa un ipotesi sempre più remota".

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Paola Di Benedetto: bella sorpresa, voto 8: La conduttrice ex GF si diverte in questa nuova esperienza e non fatica a integrarsi nel clima dello show. Nel corso di "Passa la palla" sceglie Herbert Ballerina e De Martino scherza nei confronti del suo amico: "Ha scelto lui perché è quello più innocuo di tutti". La conduttrice di tutta risposta bacia Herbert per consolarlo scatenando la gelosia di tutti gli uomini presenti. Nel corso di "Segui il labiale" è nuovamente accoppiata ad Herbert e mentre prova a indovinare la frase "Un uovo in camicia non porta mai la cravatta" canticchia "Tu mi piaci tanto" canzone che sente nelle cuffie. Herbert non si fa sfuggere l’occasione: "Lo so me lo dicono in tanti". La bellezza e la simpatia della showgirl conquistano tutti.

Francesco Paolantoni: energia pura, voto 8: Spesso preso di mira dalle frecciatine di Stefano De Martino, il comico napoletano è in grande forma sin dall’inizio di questa nuova puntata dove diverte nella stanza inclinata nei panni di Cristoforo Colombo, spalleggiato da un ottimo Herbert Ballerina. Nel corso dello show non si nasconde mai ed è sempre al centro dello spettacolo, che infuoca con le sue stoccate in dialetto napoletano. Sul finale si scatena, e stuzzicato nuovamente dalla regia, che lo squalifica, impazzisce e finge di distruggere lo studio, aggredisce il panda, simpatica mascotte dello show, e va a fare una rissa con il regista Colabona tra le risate del pubblico.

Herbert Ballerina: sempre al posto giusto, voto 7,5: Comico e spalla di Stefano De Martino, Herbert Ballerina si dimostra in grande forma e spazza via le voci delle scorse settimane che lo avevano criticato di essersi un po’ "seduto". In questa penultima puntata dello show è in grande forma, e oltre le solite divertenti freddure, è bravo nello spalleggiare De Martino nella conduzione, proprio come è abituato ad Affari tuoi.

Vincenzo De Lucia alias Maria De Filippi voto 7: L’imitatore entra in scena nei panni della popolare conduttrice per omaggiare Francesco Paolantoni, che ha da poco compiuto gli anni e diverte con una simpatica mini-puntata di C’è posta per te, nella quale a scrivere è Jolanda, ex compagna di classe del comico napoletano. Sul finale si unisce alla band milanese per omaggiare Pavia, sua città natia, alla quale dedica "Com’è bello far l’amore da Pavia in giù".

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo: voto 7: Comici abitauti a calcare i palcoscenici italiani, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo non faticano per nulla a entrare nel clima dello show sin dall’inizio, cominciando a mandarsi frecciatine a vincenda sulla loro relazione, come spesso fanno nei loro sketch. Danno il meglio nel corso di "Fotomimo" dove devono alternarsi per far indovinare più parole possibili all’altro. "Io mi meritavo di più in questa vita, sono trent’anni di sofferenza" scherza la comica, mentre lui festeggia dopo aver azzeccato la lampadina: "Vedi che non siamo male insieme". Nonostante non ci fossero molti dubbi, vista la loro simpatia, la coppia è promossa per lo spirito con cui affrontano i giochi, oltre le battute esilaranti.

Carlo Amleto: fatelo tornare, voto 7: il comico prende seriamente i giochi e spicca in quello dell’intervallo, nel quale mima perfettamente le città che deve far indovinare agli altri ospiti. Non si dimostra da meno nemmeno nel corso di Mimo song, nel quale è bravissimo a far indovinare "La solitudine" di Laura Pausini. Ciliegina sulla torta vince l’ambitissimo primo premio in "Ruba la gallina" e regala uno spogliarello sul palco.

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