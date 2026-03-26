Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino (9) tradisce i suoi: "Niente Sanremo", Andrea Delogu mozzafiato (7), risate vere per tutti (9) Stefano De Martino torna con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile in onda mercoledì 25 marzo. Scopriamo top e flop del divertente show targato Rai

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Divenuto ormai appuntamento fisso della comicità in televisione, Stasera tutto è possibile torna con la nuova puntata in onda mercoledì 25 marzo su Rai 2. Grazie alla simpatia dei tanti ospiti impegnati ad improvvisare nei vari giochi, Stefano De Martino riconferma lo spettacolo divenuto punto di riferimento del palinsesto del servizio pubblico. Oltre ai fedelissimi fissi Herbert Ballerina, Francesco Pantaleoni, Giovanni Esposito e Peppe Iodice, il futuro Direttore artistico di Sanremo accoglie in studio anche Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna, poi, Vincenzo De Lucia, nei panni della sua mitica imitazione di Maria De Filippi. Scopriamo promossi e bocciati.

Stasera tutto è possibile, pagelle della quarta puntata (25 marzo 2026)

Stefano De Martino, il palco è casa sua (9): "Se continuo così magari cambiano idea e non me lo fanno condurre" scherza il conduttore sulla sua futura direzione artistica del Festival di Sanremo con Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi. Questa battuta, che dimostra l’autoironia marchio di fabbrica del conduttore, è solo una delle freddure con le quali il presentatore diverte e si diverte nel corso della serata. De Martino funziona perchè è stato capace di portare leggerezza e solarità nei palinsesti di mamma Rai, che spesso cade nella tentazone di mettere a capo degli show presentatori un pò troppo ingessati. Ciliegina sulla torta l’annuncio finale con il quale ci tiene a tranquillizzare i vertici Rai: "Tranquilli, se ci state ripensando, io non me li porto questi a Sanremo" scherza il conduttore mandando la frecciatina ai suoi fedelissimi ospiti e amici. Poco dopo parte anche il coro: "A Sanremo non ci vieni nemmeno tu" nei confronti di Herbert Ballerina.

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Più STEP per tutti, voto 9: Lo show si conferma azzeccatissimo e a dimostrarlo sono in primis le risate degli stessi ospiti, che oltre a divertire, si divertono, vero segreto di ogni successo. Il pubblico presente viene più volte inquadrato mentre si sbellica a differenza di molti altri programmi dove viene continuamente incitato ad applaudire e a partecipare. Stasera tutto è possibile, anche grazie alla guida di De Martino, scorre leggero e con gli ascolti record delle prime tre puntate dimostra di essere quello di cui i telespettatori hanno bisogno, ovvero spettacolo e fonte di risate come era solito vedere nella televisione italiana passata.

Giovanni Esposito, voto 8: Il comico, da sempre al centro dello show, è particolarmente in forma in questa serata e sin dall’inizio diverte pubblico e collegi. Parte travestito da ape nella stanza inclinata, dove spara una freddura dietro l’altra: "Morto un fuco se ne fa un altro" dice ad Herbert. Nel gioco "Coppia che scoppia" ribattezza Di Pietra Carmen di Pietro, capace di far scoppiare tutti i pallonicini con la sua forza fisica. Insieme ai colleghi e amici napoletani funziona alla grande e fa ridere di gusto anche il padrone di casa in varie occasioni.

Francesco Paolantoni e Peppe Iodice voto 8: I voti positivi sono tanti perché lo show è azzeccato tanto quanto i protagonisti, tra cui spiccano i due comici napoletani, che non fanno rimpiangere Biagio Izzo, assente in questa serata. I due hanno sempre la battuta pronta e si scatenano nel finale, momento nel quale "convincono" Stefano De Martino a portarli al Festival di Sanremo 2027: "Sono stufo di fare le serate in piazza" e poi ancora "Mettiamoci d’accordo sulle serate, io faccio il martedì" scherzano i comici.

Andrea Delogu scelta azzeccata voto 7: Conduttrice e speaker radiofonica apprezzata per il suo stile spontaneo e brillante, Andrea Delogu si trova perfettamente a suo agio anche nello show comico delle improvvisazioni e si dimostra anche competitiva. Vince lo speed quiz e se la cava alla grande anche nel foto-mimo e in segui il labiale, gioco dove indovina la frase di Herbert Ballerina: "Che allegria mi è tornata l’allergia". Anche nell’ultima stanza inclinata si mette in gioco con i comici e la sua bellezza mozzafiato non passa di certo inosservata.

Maria De Filippi alias Vincenzo De Lucia voto 6: L’imitatore è perfetto nei panni della conduttrice e interagisce a pieno con gli ospiti dello show. "Le prime puntate te le sei fatte con Gerry Scotti eh" provoca Vincenzo De Lucia prendendo in giro De Martino e proponendosi come condutrrice del Festival di Sanremo insieme a lui e subito dopo annuncia la pubblicità e i giochi proprio in stile Sanremo. Se vogliamo trovare un difetto, appare poco nel corso della serata e più spazio avrebbe portato sicuramente tante altre risate.

Herbert Ballerina, sempre promosso voto 7: Grazie alla sua simpatia e leggerezza, Herbert è divenuto spalla fissa di De Martino ad Affari tuoi e non si è mai smentito nemmeno nel corso delle serate di STEP, nelle quali fa un piccolo passo indietro per dare spazio agli altri ospiti ma mantiene la sua autenticità e non muta. Sul finale manda una frecciatina all’amico conduttore: "Chi glielo dice a mia mamma che non vado a Sanremo e vengono loro". Come spesso succede ad Affari tuoi, viene invitato dal conduttore a presentare un momento dello show "la stanza inclinata".

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