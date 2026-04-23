Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino in forma Sanremo (9), Paolantoni e Izzo da DopoFestival (10), ma la Rai ha fallito (4)

Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino in forma Sanremo (9), Paolantoni e Izzo da DopoFestival (10), ma la Rai resta a guardare (4)
La puntata speciale di "Stasera tutto è possibile" regala una serata di divertimento. De Martino mattatore assoluto: ecco top e flop
Il 22 aprile Stasera tutto è possibile è tornato in onda con una puntata speciale dal titolo Anche stasera tutto è possibile, pensata come un grande saluto al pubblico. L’appuntamento è arrivato dopo la chiusura stagionale dello show, che aveva registrato ascolti da record, confermando ancora una volta il forte legame con gli spettatori. Per l’occasione, il programma ha riportato sul piccolo schermo alcuni degli ospiti più amati di questa edizione. Non sono mancati, soprattutto, i volti storici che hanno contribuito al successo della trasmissione negli anni. Tra questi, sono tornati protagonisti Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina. Accanto a loro, hanno preso parte alla serata anche Giovanni Esposito e Peppe Iodice, arricchendo ulteriormente il cast.
Stasera tutto è possibile, pagelle della puntata del 22 aprile 2026
Stefano De Martino mattatore assoluto (voto: 9) Con un’altra stagione di Stasera tutto è possibile archiviata con ascolti altissimi, Stefano De Martino ha confermato la sua crescita costante alla guida dello show, dimostrando sicurezza e padronanza del palco. Parallelamente, su Affari Tuoi si muove con un approccio più misurato, gestendo il gioco con precisione quasi matematica. Ma è all’Auditorium di Napoli che riesce a esprimere al meglio il suo stile, lasciando spazio alla sua squadra e raccogliendo poi i frutti con tempi comici rapidi ed efficaci. La sua conduzione si distingue per un’energia diretta, a tratti irriverente, che rappresenta ormai una cifra riconoscibile. Proprio questa attitudine gli ha consentito di trasformare il disordine creativo del programma in un’occasione di crescita personale e professionale. STEP diventa così una sorta di laboratorio dove affinare ritmo, presenza scenica e improvvisazione. Un percorso che sembra prepararlo a sfide ancora più ambiziose come il Festival di Sanremo 2027. In un contesto televisivo spesso percepito come ripetitivo il suo stile porta un’energia diversa, la sua presenza contribuisce a rinnovare linguaggi e dinamiche. Un segnale di cambiamento che non passa inosservato.
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Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Biagio Izzo, alchimia perfetta (voto: 10) Il gruppo di Stasera tutto è possibile ha confermato che certe alchimie non si costruiscono a tavolino ma nascono da un’intesa autentica, diventando un ingranaggio perfettamente rodato, l’energia imprevedibile di Herbert Ballerina unita alla brillantezza scenica di Giovanni Esposito si è trasformata in un motore fondamentale per il successo del programma, ogni intervento ha contribuito a mantenere alto il ritmo creando un equilibrio tra caos e comicità, un mix che ha funzionato con naturalezza senza forzature, questa squadra ha accompagnato il conduttore con precisione e affiatamento sostenendo ogni momento dello show, il risultato è stato uno spettacolo coinvolgente e continuo, un segnale chiaro anche per i vertici Rai con l’idea che portare questa formula in contesti come il Dopofestival potrebbe rappresentare una svolta decisiva per rilanciarlo.
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