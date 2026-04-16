Stasera tutto è possibile, pagelle: il miglior De Martino di sempre (9), ma Rocio lo zittisce (8). Rai, porta lo show a Sanremo (9) L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile regala una serata di divertimento come da previsione. De Martino trova il giusto mix tra gli ospiti fissi e nuovi volti. Vediamo top e flop

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Giunto all’ultima attesissima serata, Stasera tutto è possibile va in scena con l’atto finale della fortunatissima stagione. Al timone, come sempre, Stefano De Martino, protagonista insieme alla sua banda di amici e colleghi di un’edizione che ha consolidato il successo del format grazie a ritmo, improvvisazione e una squadra sempre più affiatata. Per la puntata conclusiva, lo show si sviluppa attorno al tema "Mai dire mai", perfetto per una serata che promette di spingersi oltre ogni previsione. In studio arriva un cast ricco e variegato: dai volti fissi come Francesco Paolantoni a Herbert Ballerina, passando per Giovanni Esposito e Peppe Iodice, affiancati da ospiti d’eccezione come Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Scopriamo promossi e bocciati dello show in onda mercoledì 15 aprile 2026 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile: pagelle del 15 aprile 2026

Stefano De Martino ci mancherai a STEP, voto 9: De Martino è senza dubbio nel suo miglior momento da quando è diventato conduttore e promette di non fermarsi più con la conduzione del Festival di Sanremo del 2027. "A casa hanno appena finito di mangiare e voglio evitare di farli stare male con il loro ballo" apre prendendo in giro la banda dei suoi ospiti fissi e giustificandosi con Rocio Munoz, ospite speciale subito gettata nella mischia. "La giustizia farà il suo corso" scherza il conduttore dopo gli atti vandalici di Paolantoni e lo porta a processo con un giudice d’eccezione, ovvero Pintus. Esilarante anche il momento con Maria De Filippi che mette De Martino a sedere sul trono di Uomini e Donne. La versione di De Martino a Stasera tutto è possibile è la più riuscita in assoluto, meglio ancora di Affari Tuoi: lo show, infatti, gli permette di mostrare tutte le sue doti da padrone di casa ma allo stesso tempo di divertirsi con i suoi ritmi naturali da comico. L’auspicio è che sia un arrivederci, non un addio.

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Stasera tutto è possibile, portateli tutti al Dopo Festival, voto 9: Non vogliamo ripeterci ma De Martino chiude in grande stile insieme alla sua banda con una puntata finale che regala divertimento e improvvisazione ai massimi livelli. I volti fissi dello show sono in grande spolvero e lo show condotto dal conduttore napoletano diventa un insieme di tanti piccoli spettacoli stile matriosca. Il siparietto del processo a Francesco Paolantoni è una mini sceneggiatura che non ha niente da invidiare ad un film comico, con tempi e battute al top. La scelta degli ospiti nella puntata finale è un mix perfetto tra culture e personalità che fa ben sperare per un eventuale nuova stagione dello show. Lo stesso cast fisso di STEP è stato recentemente accostato ad una possibile partecipazione fissa al dopo festival di Sanremo 2027, nel quale De Martino avrebbe il piacere di portare la sua banda. L’idea di animare il dopo kermesse con le risate e l’improvvisazione dei comici promette un dopo festival mai visto e di successo, che richiamarebbe un grande pubblico.

Rocío Muñoz Morales, voto 8: La bellissima attrice spagnola si mette in gioco da subito e diverte nella stanza inclinata insieme ad uno scatenato Francesco Paolantoni nei panni di un cavernicolo. Successivamente, entra sempre più nello stile dello show sciogliendosi anche nei confronti di De Martino: "Fatti i cavoli tuoi conduttore" incalza l’ex moglie di Raoul Bova bacchettando il presentatore di aver criticato i rumori di mimo ( troppo semplici a suo dire) per lei e la sua squadra. Promossa.

Ema Stokholma, voto 7: La presentatrice inizia mettendosi in gioco senza timori: "Voglio far ballare te" incalza la conduttrice nel suo primo gioco, ovvero la stammi dietro dance, con la quale costringe gli altri alle pose più stravaganti e invita Stefano De Martino al ballo. La vivacità della Dj e conduttrice francese spicca nel momento di "Ma che musical" nel quale si sdraia a terra e invoca Peppe Iodice per una presa di ballo mostrata da De Martino. Anche in quest’occasione, la Stokholma manda un messaggio al conduttore napoletano: "Ma io potevo ballare con Stefano e invece sono finita con te".

Francesco Paolantoni e Peppe Iodice, voto 7: I due comici napoletani partono in quinta con "segui il labiale" dove sono i primi protagonisti: "Dopo il successo del film Iodice ringrazia tutti e grazie al cast" è la frase da indovinare, che viene travisata tra le risate del pubblico "Ma quante cose stai dicendo, è una serie tv non una frase" incalza Iodicem che nel gioco "Ruba la gallina" da il meglio di sè imprecando contro Paolantoni; "Vattene da Fazio, vai via". Paolantoni, dal suo canto, è protagonista del solito show e si scatena nel devastare lo studio quando perde la finalissima di "Ruba gallina".

Herbert Ballerina, voto 6: "Stefano fammi riposare un pochino eh" questa potrebbe essere la frase simbolo della serata di Herbert Ballerina, che più che partecipare allo show si gode (divertendosi) lo spettacolo fatto dagli altri. Si rifà e guadagna la sufficienza grazie allo "Speed quiz" nel quale è bravo nel sparare frasi rapidissime che fanno sbellicare gli altri.

Ilenia Pastorelli, voto 5,5: L’attrice romana viene travolta dall’energia (vulcanica) dello show, nel quale gli ospiti fissi sono ei veri e propri cicloni e nel quale le altre due donne della serata si integrano perfettamente. Complice anche il suo carattere, la Pastorelli preferisce a tratti stare a godersi lo show piuttosto che agire.

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