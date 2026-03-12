Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino (8) gelato da 'Gerry Scotti': "Vuoi Samira Lui", Nek (5) resta a The Voice, Brenda Lodigiani (7) cade e vince Esilarante seconda puntata di Stasera tutto è possibile in onda mercoledì 11 marzo 2026. De Martino diverte insieme ai suoi ospiti fissi e alle tante sorprese. Scopriamo top e flop

Reduce da un debutto di stagione fortunato e seguitissimo, Stasera tutto è possibile torna con la seconda puntata condotta, come sempre, da Stefano De Martino. Alla corte del presentatore napoletano, protagonista di un momento d’oro con Affari tuoi e con un futuro da Direttore Artistico di Sanremo 2027, si sono susseguite gag e divertenti siparietti. Dopo il boom d’ascolti riscosso al debutto della scorsa settimana, nella nuova puntata in onda mercoledì 11 marzo 2026 non mancano improvvisazione e divertimento grazie alla simpatia degli ospiti fissi del presentatore, ovvero Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, a cui si aggiunge la presenza sempre travolgente di Biagio Izzo, Fabio Balsamo e Aurora Leone dei The Jackal e dell’ospite della serata Nek. Scopriamo promossi e bocciati dello show comico.

Stasera tutto è possibile, le pagelle della seconda serata del 11 marzo 2026

Stefano De Martino, voto 8: Mattatore vero. Bravo nel dettare i ritmi della puntata, il conduttore napoletano ha anche un talento naturale nei tempi comici, con i quali si diverte a interagire con gli ospiti. Prende in giro gli amici in studio. Ciliegina sulla torta il momento con l’imitatore di Gerry Scotti, nel quale sta al gioco alle battute e frecciatine del comico: "So che guardi la Ruota della Fortuna", "Ti piacerebbe avere Samira Lui". Sul finale, nel corso del gioco "ruba la gallina", il presentatore si scatena, provando a "imbrogliare" e agevolando Herbert Ballerina. Scoperto dal resto dei concorrenti incalza: "Se ci sono le immagini che ho imbrogliato, mi dimetto".

Herbert Ballerina, voto 8: Una garanzia per Stefano De Martino, che lo ha già come spalla riuscitissima ad Affari tuoi, Herbert Ballerina si dimostra a suo agio anche nello show su Rai 2. Il comico rimane se stesso e non muta, mantenendo la sua ironia sottile e surreale come marchio di fabbrica. Spicca il momento in cui interpreta "La bella addormentata" vestito da donna, poi scherza e non si prende mai sul serio anche quando Gerry Scotti lo scambia per Herbert Gennarina di Affari tuoi. Oltre a divertire, si diverte, segreto per un successo sicuro.

Giovanni Esposito e Biagio Izzo a segui il labiale, voto 8: Sempre con la battuta pronta, i due comici napoletani ci mettono un attimo nel risolvere il gioco del leggi il labiale, nel quale Izzo deve indonviare la frase pronunciata dal collega, ovvero "Biagio Izzo è un comico brillante ed efficiente", nel quale il gioco di parole diventa rischioso sull’ultima parola. Biagio Izzo ci mette un attimo ad indovinare e subito dopo scatena il pubblico portandosi via il banco e le cuffie al grido di "Finito il gioco". Sin dall’inizio dello show, i due sono partecipi e seguono con interesse ogni gioco, divertendosi con i colleghi.

Claudio Lauretta Alias Gerry Scotti, voto 7: Divertente, molto simile all’originale e capace di fare centro grazie alle battute sulla rivalità tra Affari tuoi e la Ruota della Fortuna, l’imitatore si riconferma dopo la prima puntata nei panni del presentatore Mediaset e regala un momento di veri sorrisi, tra i tanti della serata. Spicca la battuta su Samira Lui e la visione del suo show da parte di De Martino, che stando a lui, passerebbe le serate a rivedere le puntate della Ruota della Fortuna, show che vorrebbe condurre: "So che ieri hai visto tutte le puntate della Ruota della Fortuna e vorresti lavorare con Samira".

Aurora Leone e Brenda Lodigiani, voto 7: Quota rosa della serata, le due comiche convincono senza dubbi. La prima, famosa al grande pubblico per essere la parte femminile dei The Jackal, si ambienta alla grande divertendo dai balletti iniziali fino alla stanza inclinata, momento in cui prende anche in giro De Martino con la cornetta all’orecchio: "Il dottore offre 50mila euro". Brenda Lodigiani, ormai di casa a STEP, regala momenti di leggerezza vera e sfodera le sue capacità da imitatrice seriale, che le permettono di avere vita facile nei vari giochi. Sul finale, cade (tre volte) e vince il gioco della gallina, anche grazie alla sportività di Biagio Izzo.

Francesco Paolantoni, voto 7: Puntuale nel divertire e prima vittima di Stefano De Martino, che lo sfotte sull’abito, a suo dire troppo stretto, Francesco Paolantoni è una garanzia dello show e si dimostra tale anche in questa seconda puntata dello show. Esilarante dall’inizio, sul finale da il meglio di se quando nel corso dello "Speed-quiz" viene squalificato per aver riposto con oro, argento e bronzo alla domanda che gli chiedeva di elencare tre metalli. La risposta del regista dello show, che spiega che il bronzo è un mix di leghe, lo gela e lui va su tutte le furie, prendendosela con il malcapitato Nek: "Perché tu lo sapevi? Hai paura che ti caccia eh, fai l’uomo e digli che fa schifo".

Nek, voto 5: Rimasto, evidentemente a The Voice Generations, show nel quale è uno dei quattro coach, il cantante emiliano sembra spaesato nello studio del programma comico e nonostante provi ad interagire, appare assente e poco adatto al contesto, e non per colpa sua. Abituato a frequentare gli studi con show musicali, Nek non sembra essersi divertito e la scelta di invitarlo non è risultata azzeccatissima. Il popolare cantautore prova a rifarsi anche nel momento del gioco del mentalista Jey Lillo, ma appare anche in questo momento quasi annoiato e il suo napoletano improvvissato, per ambientarsi al contesto, stona.

