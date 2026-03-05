Stasera Tutto È Possibile, De Martino scalda il pubblico pre Sanremo: "Farò esplodere l'Ariston" Web impazzito per il ritorno in Tv del comic show: "Alla fine di ogni puntata arrivo sull'orlo della paresi facciale".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il ritorno di Stasera Tutto È Possibile ha infiammato il pubblico di Rai 2. Ieri sera, mercoledì 4 marzo 2026, Stefano De Martino e tutta la sua comitiva di amici e colleghi è andato in onda con la prima puntata della nuova edizione del comedy show, che si è confermato uno tra i programmi più amati della Tv. L’ex di Amici, record man con gli ascolti di Affari Tuoi, aveva già convinto con le precedenti stagioni di STEP ma ora, complice forse l’annuncio della sua prossima conduzione a Sanremo 2027, i telespettatori sono letteralmente impazziti. Sui social l’hashtag della trasmissione è primo tra i trend, e i commenti entusiasti si contano a centinaia: c’è chi ha riso fino alle lacrime, chi è andato a letto pieno di serotonina, e chi ha fatto previsioni sul Festival made De Martino, scommettendo che sarà un successo se sul palco dell’Ariston porterà la squadra di Stasera Tutto È Possibile.

STEP, social in fiamme per il ritorno in TV: "Madonna mia non respiro più"

Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito sono finalmente tornati con la nuova edizione di Stasera Tutto È Possibile. L’esilarante combriccola, insieme agli ospiti della puntata (Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio), ha letteralmente fatto impazzire il pubblico, che sui social ha dimostrato di amare alla follia il comic show e di essere felicissimo per il ritorno sul piccolo schermo. In tantissimi su X hanno commentato la puntata, raccontando le loro risate e facendo anche riferimento al prossimo Festival di Sanremo di cui De Martino sarà il conduttore:

"Madonna mia non respiro più", "Ma come pensavamo di poter fare a meno di STEP con De Martino & co. quest’anno?!?! Ben tornati!", "Alla fine di ogni puntata arrivo sull’orlo della paresi facciale per colpa del sorriso che ho tenuto per tutto il tempo sulle labbra", "Se Sanremo 2027 non è questo, farò esplodere l’Ariston", "Quanto sarebbe perfetto questo cast per Sanremo 2027?!?! ADOREREI", "Quanto mi è mancato questo programma sto morendo dalle risate", "Vado a dormire dopo aver visto il programma che ti inietta nelle vene serotonina pura", "GRAZIE @StepRaiDue per esser tornati meglio di prima! Mi siete mancati famiglia".

