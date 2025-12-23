De Martino rilancia dopo Affari Tuoi, l'annuncio su Stasera tutto è possibile: quando inizia e dove va in onda Lo show condotto su Raidue da Stefano De Martino sta per tornare in onda su Raidue: ecco quando lo vedremo

Negli ultimi mesi si è molto parlato del futuro dello show di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato 2 milioni 279 mila spettatori e uno share del 15,01%, erano circolate voci su un possibile passaggio alla prima serata di Rai Uno. Tuttavia, dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la conferma ufficiale. Secondo l’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la trasmissione continuerà a essere trasmessa regolarmente su Rai 2, come già avvenuto nelle stagioni precedenti. Lo show manterrà quindi il suo format consolidato e il pubblico affezionato potrà seguirlo senza cambiamenti. La conferma mette fine alle speculazioni e rassicura i fan sul prosieguo del programma.

Stasera tutto è possibile, quando torna in onda? C’è la data

Ora che è ufficiale la conferma di Stasera tutto è possibile sulla "cadetta" Rai anche per questa stagione, è naturale chiedersi quando lo show tornerà in onda. A fornire la risposta ci ha pensato ancora una volta il magazine Tv Sorrisi e Canzoni: il programma ripartirà lunedì 23 febbraio, il giorno prima del ritorno di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo su Rai Uno. Durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli lo scorso giugno, Stefano De Martino aveva raccontato i suoi dubbi sul futuro dello show: "Dopo sette edizioni mi chiedevo se avessimo ancora qualcosa da dare, se fosse giusto passare il testimone. Pensavo di aver esaurito tutte le energie, invece con l’affetto del pubblico e la straordinaria amicizia con il cast abbiamo deciso di fare un ultimo giro insieme".

Al momento non ci sono conferme riguardo eventuali novità nel cast, che negli ultimi anni ha contribuito in maniera determinante al successo della trasmissione. In particolare, i comici napoletani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni hanno conquistato il pubblico. Potrebbe essere anche Herbert Ballerina, ormai presenza fissa accanto a Stefano anche nelle puntate di Affari Tuoi, che quest’anno stanno ottenendo ascolti al ribasso rispetto alla passata stagione a causa della concorrente di La Ruota della Fortuna. I fan possono quindi prepararsi a ritrovare il mix di comicità e leggerezza che ha sempre caratterizzato il programma. La nuova stagione promette di mantenere intatto lo spirito dello show, tra risate, giochi e momenti di intrattenimento. Con il ritorno di tutti i protagonisti, il pubblico potrà godersi ancora una volta l’energia contagiosa della trasmissione. La conferma rassicura chi temeva cambiamenti e anticipa un appuntamento imperdibile per gli amanti del divertimento Rai.

Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo 2027? L’indiscrezione

Per l’edizione 2027 del Festival di Sanremo tra i volti di punta che la Rai starebbe corteggiando c’è Stefano De Martino. Ora che l’addio di Carlo Conti è ufficiale, il nome del conduttore di Affari tuoi è diventato quello più gettonato. Non è chiaro cosa deciderà di fare De Martino che ha già cercato di prendere le distanze: "Non è un mio problema Sanremo 2027. Penso che quando stai per mettere le mani su un Sanremo non hai voglia di pensare a un altro. Io mi auguro che Carlo Conti ne faccia qualcun altro. Credo poi che ci siano alternative migliori alla mia condizione, io ho altro a cui pensare in questo momento".

