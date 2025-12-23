Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

De Martino rilancia dopo Affari Tuoi, l'annuncio su Stasera tutto è possibile: quando inizia e dove va in onda

Lo show condotto su Raidue da Stefano De Martino sta per tornare in onda su Raidue: ecco quando lo vedremo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stefano De Martino
RaiPlay

Negli ultimi mesi si è molto parlato del futuro dello show di Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile. Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha registrato 2 milioni 279 mila spettatori e uno share del 15,01%, erano circolate voci su un possibile passaggio alla prima serata di Rai Uno. Tuttavia, dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la conferma ufficiale. Secondo l’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, la trasmissione continuerà a essere trasmessa regolarmente su Rai 2, come già avvenuto nelle stagioni precedenti. Lo show manterrà quindi il suo format consolidato e il pubblico affezionato potrà seguirlo senza cambiamenti. La conferma mette fine alle speculazioni e rassicura i fan sul prosieguo del programma.

Stasera tutto è possibile, quando torna in onda? C’è la data

Ora che è ufficiale la conferma di Stasera tutto è possibile sulla "cadetta" Rai anche per questa stagione, è naturale chiedersi quando lo show tornerà in onda. A fornire la risposta ci ha pensato ancora una volta il magazine Tv Sorrisi e Canzoni: il programma ripartirà lunedì 23 febbraio, il giorno prima del ritorno di Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo su Rai Uno. Durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli lo scorso giugno, Stefano De Martino aveva raccontato i suoi dubbi sul futuro dello show: "Dopo sette edizioni mi chiedevo se avessimo ancora qualcosa da dare, se fosse giusto passare il testimone. Pensavo di aver esaurito tutte le energie, invece con l’affetto del pubblico e la straordinaria amicizia con il cast abbiamo deciso di fare un ultimo giro insieme".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Al momento non ci sono conferme riguardo eventuali novità nel cast, che negli ultimi anni ha contribuito in maniera determinante al successo della trasmissione. In particolare, i comici napoletani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni hanno conquistato il pubblico. Potrebbe essere anche Herbert Ballerina, ormai presenza fissa accanto a Stefano anche nelle puntate di Affari Tuoi, che quest’anno stanno ottenendo ascolti al ribasso rispetto alla passata stagione a causa della concorrente di La Ruota della Fortuna. I fan possono quindi prepararsi a ritrovare il mix di comicità e leggerezza che ha sempre caratterizzato il programma. La nuova stagione promette di mantenere intatto lo spirito dello show, tra risate, giochi e momenti di intrattenimento. Con il ritorno di tutti i protagonisti, il pubblico potrà godersi ancora una volta l’energia contagiosa della trasmissione. La conferma rassicura chi temeva cambiamenti e anticipa un appuntamento imperdibile per gli amanti del divertimento Rai.

Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo 2027? L’indiscrezione

Per l’edizione 2027 del Festival di Sanremo tra i volti di punta che la Rai starebbe corteggiando c’è Stefano De Martino. Ora che l’addio di Carlo Conti è ufficiale, il nome del conduttore di Affari tuoi è diventato quello più gettonato. Non è chiaro cosa deciderà di fare De Martino che ha già cercato di prendere le distanze: "Non è un mio problema Sanremo 2027. Penso che quando stai per mettere le mani su un Sanremo non hai voglia di pensare a un altro. Io mi auguro che Carlo Conti ne faccia qualcun altro. Credo poi che ci siano alternative migliori alla mia condizione, io ho altro a cui pensare in questo momento".

Potrebbe interessarti anche

Affari tuoi si fa hot, De Martino: "Te la sei limonata". Poi lacrime e maxi-vincita (ma Herbert Ballerina non c'è)

Affari tuoi si fa hot, De Martino: "Te la sei limonata". Poi lacrime e maxi-vincita (ma Herbert Ballerina non c'è)

La nuova puntata di Affari tuoi del 18 dicembre regala tante emozioni. Bluette e pap...
Affari tuoi puntata 20 dicembre cosa è successo

Affari tuoi, l'annuncio triste di De Martino: "Ho una brutta notizia". Vito sfida il Dottore e fa un disastro

Nella puntata del 20 dicembre Vito e mamma Nicoletta tornano a casa con 10 euro dopo...
Affari tuoi cosa successo puntata 17 dicembre

Ad Affari tuoi De Martino sparisce: “È andato via”. Poi finale disastroso di Melania: "Che vergogna"

Nella nuova puntata Melania e il gemello Andrea giocano una partita sfortunata e tor...
Stefano De Martino Stasera tutto è possibile

De Martino, sfuma il trasloco di Stasera tutto è possibile su Rai 1: il retroscena

Il trasloco di STEP su Rai 1 sembra destinato a sfumare. De Martino a gennaio 2026 t...
Affari tuoi, finale assurdo e la richiesta di Giulia: "Chiamate il 118". L'offerta storica del Dottore

Affari tuoi, finale assurdo e la richiesta di Giulia: "Chiamate il 118". L'offerta storica del Dottore

Nella nuova puntata Giulia e Alessandro partono alla grande con una sfilza di blu po...
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Affari tuoi, Ballerina choc: “Non sa fare il suo lavoro”, De Martino ammutolito e rimpiazzato

La puntata del 27 novembre si chiude con un sapore amaro per Gemma che accetta 20mil...
Affari tuoi, lacrime e richiesta al Dottore: "Ci servono i soldi". E De Martino sbotta: "Ci ha fregati"

Affari tuoi, lacrime e richiesta al Dottore: "Ci servono i soldi". E De Martino sbotta: "Ci ha fregati"

Nella puntata del 6 dicembre Stefano e la compagna Valeria iniziano in salita ma rie...
Rai, lo sciopero CGIL rivoluziona il palinsesto: Affari Tuoi, Matano, Balivo, i programmi cancellati e chi va in onda

Rai, lo sciopero CGIL rivoluziona il palinsesto: Affari Tuoi, Matano, Balivo, i programmi cancellati e chi va in onda

Con lo sciopero generale di oggi venerdì 12 dicembre 2025 anche la programmazione de...
Stefano De Martino Stasera tutto è possibile

Affari Tuoi, i biglietti della Lotteria Italia ‘spariti’ dalla puntata: cosa succede

Da alcuni giorni i biglietti vincenti della Lotteria Italia non vengono annunciati i...

Ford

Nuova Ford Puma 12 Gen-E

Efficienza urbana, Gigabox e piacere di guidare

LEGGI

Personaggi

Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari
Anita Mazzotta

Anita Mazzotta
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi
Tellynonpiangere

Tellynonpiangere

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963