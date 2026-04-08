Stasera tutto è possibile, De Martino ‘prenota’ ancora il record di ascolti (grazie alla concorrenza). Cosa vedremo stasera Questa sera, alle 21.20 su Rai 2, è pronto a tornare il comedy show più irriverente (e amato) della televisione italiana. Tra gli ospiti Nuzzo, Di Biase e Di Benedetto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mercoledì dopo mercoledì, Stasera tutto è possibile ha surclassato regolarmente sia i ‘rivali’ di Mediaset che della rete ammiraglia Rai. E questa sera, con la penultima puntata della stagione, si appresta a fare (molto probabilmente) lo stesso. Il comedy show condotto da De Martino andrà in scena con la solita carrellata di ospiti e giochi imperdibili. E un tema di puntata che promette scintille. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni di stasera.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Anche stasera, lo show delle risate di Rai 2 terrà compagnia agli appassionati a partire dalle ore 21.20. E i presupposti per un altro exploit negli ascolti ci sono tutti, vista soprattutto la contro-programmazione blanda di Viale Mazzini (e i programmi non irresistibili proposti dalla concorrenza). A sfidare De Martino, su Rai 1, ci sarà infatti il film cult Pretty Woman. Mentre Mediaset punterà su Tradimento, in onda su Canale 5, oltre a Le Iene su Italia 1.

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Quanto allo show di Rai 2, il tema di serata sarà "STEP Food", con un cast di ospiti ancora una volta di prim’ordine: da Francesco Paolantoni a Herbert Ballerina, passando per Giovanni Esposito, Federico Basso, Carlo Amleto, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Paola Di Benedetto. Tornerà anche Vincenzo De Lucia con la sua imitazione di Maria De Filippi, già apprezzatissima nelle puntate precedenti.

Tra i giochi in programma ci saranno Passa la palla, Segui il labiale e Colonna sonora. E ovviamente la Stanza Inclinata, l’appuntamento fisso che ogni settimana regala i momenti più esilaranti della puntata.

L’indiscrezione su Izzo e Paolantoni a Sanremo

Nel frattempo, circolano in queste ore voci insistenti su un possibile ruolo a Sanremo per i protagonisti di STEP Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Stefano De Martino starebbe pensando di portare con sé all’Ariston due dei pilastri dello show, una scelta coerente con la visione nazional-popolare che ci si aspetta dal suo Festival. Izzo e Paolantoni, con la loro chimica collaudata e la capacità di stare sul palco senza sovrastare il conduttore, sarebbero un’opzione piuttosto allettante. Per ora, va detto, si tratta soltanto di voci. Ma considerando la cura con cui De Martino sta costruendo il suo progetto sanremese, non è difficile immaginare conferme a breve.

Dove e quando vedere STEP oggi in tv e streaming (mercoledì 8 aprile 2026)

Stasera tutto è possibile andrà in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Per chi preferisce lo streaming, la puntata sarà disponibile in diretta e on demand su RaiPlay, accessibile sia da browser che tramite l’app per smartphone, tablet e smart tv. E le puntate precedenti saranno già disponibili sulla piattaforma per chi volesse recuperarle o rivedere i momenti più divertenti della stagione.

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