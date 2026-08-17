Pippo Baudo, l’omaggio su Rai 1 scatena lacrime e polemiche sui social: “Erano tutti in vacanza?” Ieri domenica 16 agosto 2026 è andato in onda lo speciale Stasera Pippo Baudo per ricordare il conduttore a un anno dalla sua scomparsa: critiche sul web

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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A un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Rai 1 ha affidato alla memoria delle Teche Rai una serata dedicata a uno dei volti più importanti della storia della televisione italiana. Ma quello che avrebbe dovuto essere un tributo capace di emozionare e raccontare un’epoca ha diviso il pubblico, tra commozione e feroci critiche sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Stasera Pippo Baudo, una carrellata di immagini senza filo narrativo

Lo speciale Stasera Pippo Baudo andato in onda ieri domenica 16 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 ha ripercorso la lunghissima carriera del conduttore siciliano attraverso filmati d’epoca, sketch, momenti dei Festival di Sanremo e alcune delle sue più celebri apparizioni televisive. Un viaggio nella memoria televisiva che ha inevitabilmente riportato nelle case degli italiani la voce, il sorriso e l’energia di Baudo, scomparso un anno fa, il 16 agosto 2025 a 89 anni. Proprio la scelta editoriale, tuttavia, ha fatto discutere. Per molti spettatori è mancato un vero e proprio racconto: pochi riferimenti, nessun approfondimento e soprattutto l’assenza, in diversi momenti, di sottopancia capaci di indicare l’anno, il programma o i protagonisti delle immagini. Una scelta che, secondo i critici, ha trasformato lo speciale in una semplice successione di spezzoni, senza un filo conduttore all’altezza di Baudo.

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Le reazioni social: "Un gigante meritava molto di più"

"Questo (triste) speciale conferma che Baudo non ha ancora avuto un omaggio fatto come si deve e che le Teche non potrebbero mai tornare come erano state lasciate**" si legge sui social. E ancora: "Al di là delle teche, meritatissime, forse un po’ stantie, credo che Baudo si meriti ancor più un pensiero sincero da chi in tv ci lavora oggi: Pippo, uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana". Tra i commenti più duri: "Pasticciata serata… ma la sola presenza di Pippo la rende malinconicamente bella. Il problema non è che non esiste un erede, ma non esiste più QUELLA TELEVISIONE. E soprattutto per colpa di chi la fa". E ancora: "Un anno fa ci ha lasciato la più grande icona che la televisione italiana ci abbia mai regalato. Posso dire che si sarebbe meritato un omaggio decisamente migliore? Erano per caso tutti in vacanza per registrare qualcosa di degno?". Nel mirino anche grafica e montaggio: "Effetti che sembrano provenire da Windows Movie Maker e che usavo per diletto quando avevo 13 anni. Manca un minimo di contesto, sovrimpressioni che spieghino. Potevano realizzarlo stile TecheTecheTe". Qualcuno rincara: "È confusionario da matti, inoltre secondo me non c’è rispetto per la produzione e per coloro che ci hanno lavorato, è stata inserita roba a caso e non c’è un’idea di fondo, Pippo si sta rivoltando nella tomba mi sa". La questione dei sottopancia torna più volte: "Non credo costasse molto mettere dei sottopancia con l’indicazione dei protagonisti dei vari momenti, il programma in questione e l’anno… Un vero peccato", "Certo che le didascalie che dicano chi è protagonista della scenetta, potevano metterle" e "Ma si può fare una raccolta di sketch per ricordare Pippo Baudo, o un altro qualunque artista, e non indicare rispettivamente l’anno di ogni sketch? Non indicare quale festival era? O l’anno del programma?". Ironica anche la battuta: "Quelli di TecheTecheTe stanno tutti in ferie vedo". E ancora: "**Vorrei scrivere alla Rai Radio Televisione Italiana e dire loro quanto sia terribile questo speciale #StaseraPippoBaudo nel montaggio, gli effetti, la grafica, il filo narrativo. Insomma, in tutto". Soltanto alla fine arrivano anche le voci positive: "Bello ma per un gigante come Pippo si poteva – e doveva – fare di più". Ma soprattutto: "Molto piacevole questo speciale di Rai 1 dedicato a Pippo Baudo. Il che mi fa pensare quanto mancano le Teche in Tv. Almeno in estate", "Veramente bella questa trasmissione" e "Che bello questo speciale, tanti artisti di un certo calibro in spettacoli e show che non ci saranno mai più".

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