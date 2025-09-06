Trova nel Magazine
Stasera in tv, sabato 6 settembre: i 100 anni di Camilleri contro Paolo Bonolis e Luca Laurenti

I programmi da vedere in tv stasera, sabato 6 settembre 2025: il grande omaggio al papà di Montalbano a 100 anni dalla nascita e il game scanzonato di Bonolis, e poi tanto grande cinema

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Cosa c’è di bello da vedere in televisione in questo primo sabato sera di settembre? Come sempre, l’offerta dei palinsesti televisivi dei canali in chiaro è ricca e variegata, e ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla cultura, su cui punta Rai Uno con un bell’omaggio ad Andrea Camilleri, in occasione dei 100 anni dalla nascita, al divertimento scanzonato dello storico Ciao Darwin di Canale 5, fino a tanti film e serie. Scopriamo insieme le proposte più interessanti.

Stasera in tv (6 settembre): l’omaggio al papà di Montalbano vs Ciao Darwin

Nel piatto sempre ricco delle proposte dei palinsesti delle varie emittenti televisive, come tutti i giorni, noi di Libero Magazine vi aiutiamo a individuare gli appuntamenti più interessanti della prima serata. Su Rai Uno, a partire dalle 21.20 andrà in onda un imperdibile omaggio al grande Andrea Camilleri, lo scrittore creatore del Commissario Montalbano e di tanti altri personaggi e storie indimenticabili nato il 6 settembre 1925, una grande celebrazione a 100 anni dalla nascita.

Su Canale 5 il sabato sera è ancora territorio delle repliche di Ciao Darwin, il bizzarro game-varietà guidato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che la scorsa settimana non è andato oltre il 14,9% di share. Non mancano le proposte per gli amanti del grande cinema. Su Rete Quattro va in onda un classico, Ti Presento Joe Black, con Brad Pitt e Anthony Hopkins, su Rai Tre invece, cinema italiano d’autore, con il film di Liliana Cavani L’ordine del Tempo, su LA7 invece, la suspense di Colpevole d’Innocenza. Adrenalina invece, su Italia Uno, Bumblebee, mistero e azione anche su Rai Due con Alla Ricerca di Mia figlia.

Su Cielo invece, per chi vuole ripercorrere una delle serie più amate degli ultimi decenni, si riparte con la prima puntata della prima edizione di Gomorra. Per i più golosi, su Tv 8 l’appuntamento è con Alessandro Borghese e la sua gara tra Quattro Ristoranti.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

