Programmi tv, i consigli di oggi 19 settembre: Antonella Clerici canta (ed emoziona), Nuzzi indaga meglio di tutti Dalla comicità di Panariello alla musica interattiva di Rai 1, fino all’approfondimento di Quarto Grado: tre serate diverse ma tutte da non perdere.

Venerdì 19 settembre la prima serata televisiva propone tre appuntamenti che meritano la nostra attenzione. C’è chi cerca la leggerezza, chi vuole cantare insieme ai propri beniamini e chi, invece, preferisce addentrarsi nei misteri della cronaca nera. Ecco i programmi da vedere suggeriti da Libero Magazine.

Giorgio Panariello: La favola mia (Nove, 21:30)

Su Nove arriva Giorgio Panariello: La favola mia (21:30), lo spettacolo che celebra la carriera del comico toscano. Non è un semplice "best of", ma un viaggio tra i suoi personaggi più amati, battute senza tempo e momenti autobiografici capaci di emozionare e divertire allo stesso tempo. Lo show merita un’occhiata perché Panariello riesce a dare energia a ogni esibizione, alternando ironia e riflessione, e trasformando lo spettacolo in un’occasione speciale. Una sorta di grande festa (meritata) che ripercorre trent’anni della sua comicità.

Suzuki Jukebox (Rai 1, 21:30)

Su Rai 1 c’è Suzuki Jukebox, un varietà musicale condotto da Antonella Clerici giunto alla sua seconda puntata consecutiva dopo il debutto di ieri sera (QUI il recap della serata). La scaletta nasce in diretta e diventa una playlist con brani che spaziano dai grandi classici alle hit più recenti. Ad arricchire la serata ci sono artisti affermati e nuove voci che si alternano in duetti e performance particolari, rendendo lo spettacolo qualcosa di più di un semplice concerto televisivo. L’idea è quella di un grande show collettivo, capace di unire famiglie e generazioni davanti allo schermo. Un po’ quello che aveva fatto Amadeus negli anni scorsi alla guida di Arena Suzuky, ma la nuova versione timonata da Antonella Clerici è più ‘empatica’, con la conduttrice capace di alternare la musica ad aneddoti, ricordi, confidenze, battute e tanti sorrisi. Insomma, uno show musicale ma non solo, che conferma la bravura di ‘Antonellina’, capace di caratterizzare col suo stile accogliente e vivace ogni suo programma.

Quarto Grado (Rete 4, 21:30)

Chi invece preferisce un racconto più serio e denso, può sintonizzarsi su Rete 4 con Quarto Grado, che torna a occuparsi dei casi di cronaca nera più seguiti e discussi. La forza del programma – considerato da molti la miglior trasmissione crime della tv italiana – sta non solo nella ricostruzione accurata dei fatti, ma anche nel dibattito che nasce in studio grazie a criminologi, avvocati e giornalisti, il tutto diretto dalla sapiente conduzione di Gianluigi Nuzzi. Ognuno porta il suo punto di vista, creando un mosaico che aiuta a capire meglio vicende di cronaca spesso complesse come il caso di Garlasco o l’omicidio di Liliana Resinovich. È un appuntamento che non si limita a raccontare, ma che accompagna il pubblico dentro le storie ancora aperte, con la capacità di tenere alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

