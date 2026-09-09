Stasera in tv (9 settembre), Matilda De Angelis guida Rai 1 e Vanessa Incontrada rilancia su Canale 5
Cosa vedere stasera in tv? Tra il documentario su Rino Gaetano su Rai 3 e lo speciale su Putin su La7, curiosità sul backstage di X Factor su Sky Uno: calcio, serie e inchieste per tutti i gusti.
Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 9 settembre 2026: una prima serata ricchissima di proposte tra grande calcio europeo, serie d’autore, documentari e reality che vi terranno incollati allo schermo.
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Rai, tra la pioniera Lidia Poët, l’azione a Boston e l’omaggio a Rino Gaetano
Rai 1 — 21:30 — La legge di Lidia Poët. Torino di fine Ottocento: una sentenza della Corte d’Appello dichiara illegittima l’iscrizione all’albo di Lidia, che non si arrende e inizia a lavorare nello studio del fratello preparando il ricorso. Tra indagini, pregiudizi e aule di tribunale, prende forma il ritratto di una pioniera dell’emancipazione. Cast: Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinéad Thornhill, Sara Lazzaro, Dario Aita.
Rai 2 — 21:20 — Boston Blue. Danny Reagan si trasferisce nel dipartimento di polizia di Boston e fa coppia con la detective Lena Silver, dentro una famiglia "allargata" alle forze dell’ordine: tra il procuratore Mae Silver, la sovrintendente Sarah, la recluta Jonah e il reverendo Edwin Peters. Oltre ai casi ad alto rischio, Reagan punta a riallacciare il rapporto con il figlio Sean. Spin-off di Blue Bloods, prodotto e interpretato da Donnie Wahlberg.
Rai 3 — 21:20 — Rino Gaetano – Sempre più blu. A cinquant’anni da "Ma il cielo è sempre più blu", un documentario ripercorre la parabola artistica e umana di Rino Gaetano tra materiali inediti, taccuini privati e testimonianze di familiari, colleghi e artisti di oggi: un viaggio per riscoprire l’uomo oltre il mito, capace di raccontare la sua epoca con ironia, satira e poesia.
Mediaset, faccia a faccia con l’attualità, il giallo sentimentale di Erica e l’azione di Chicago P.D.
Rete 4 — 21:32 — È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer racconta attualità e cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale con interviste, analisi e un faccia a faccia al centro di ogni puntata.
Canale 5 — 21:25 — Erica – Una detective per caso. La famosa giallista Erica Magliani torna nella sua città natale per ritrovare ispirazione: la sparizione di una persona cara la trascina in indagini che la mettono sulla rotta del commissario Leonardo Carrese. Tra vecchie ferite, segreti e una provincia di mare che non dimentica, nasce un legame scontroso ma profondo. Nel cast: Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Carlotta Natoli, Emanuela Grimalda, Pilar Fogliati; regia di Ciro D’Emilio.
Italia 1 — 21:24 — Chicago P.D. (St. 13, Ep. 19). Le vicende della polizia di Chicago tra unità di pattuglia e Intelligence: indagini serrate, pedinamenti, scelte al limite per contenere il crimine nelle strade della città. Cast: Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton, Benjamin Levy Aguilar, Toya Turner.
La7 e Discovery, dossier sul Cremlino, shopping show e nozze al buio
La7 — 21:15 — Putin – Anatomia di uno zar. Lo speciale firmato da Ezio Mauro ripercorre l’ascesa di Vladimir Putin dal 1999 fino alla guerra in Ucraina, analizzando le illusioni dell’Occidente e il ritorno a una logica di contrapposizione Est-Ovest.
Nove — 21:30 — Buy it now – Mai più senza. Gabriele Corsi guida un format in cui persone comuni e piccoli imprenditori presentano la propria idea a una giuria di esperti e a un pubblico di 50 potenziali acquirenti: il prodotto convince… o resta sullo scaffale.
Real Time — 21:40 — Matrimonio a prima vista Italia. Il format italiano tratto dall’idea danese: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e convivono per tre settimane, seguiti da un team di esperti tra sociologia, psicologia e sessuologia. Alla fine, la scelta: restare insieme o separarsi. Regia di Marco Manes.
Intrattenimento Sky, tra cinema italiano, backstage di X Factor e notte europea su TV8
Sky Cinema 1 — 21:15 — Un anno di scuola. Trieste, 2007: Fred, diciottenne svedese, approda all’ultimo anno in un Istituto Tecnico come unica ragazza in una classe di soli maschi. La sua presenza incrina l’intesa di tre amici d’infanzia — Antero, Pasini e Mitis — divisi tra attrazione, gelosie e bisogno di appartenenza. Con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno, Magnus Krepper, Silvia Gallerano. Durata 102’.
Sky Uno — 21:15 — X Factor All Areas: nel backstage della nuova stagione. Un dietro le quinte inedito tra prove, spostamenti, pause in camerino e confronti che svela la sintonia spontanea del nuovo cast prima dell’inizio del talent.
TV8 — 20:20 — Tv8 Football Night. Il talk delle serate di calcio europeo: commenti a caldo, ospiti e collegamenti per raccontare i temi più caldi del post-partita.
TV8 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League – 1a giornata: Liverpool-Atletico Madrid. Big match di apertura della nuova Champions: inglesi e spagnoli si sfidano in una notte da brividi ad Anfield.
Cielo — 21:20 — L’uomo sul treno. Un pendolare si ritrova in un gioco mortale: deve scovare un ladro nascosto a bordo prima che sia troppo tardi, mettendo a rischio la vita di tutti i passeggeri. Con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern. Regia di Jaume Collet-Serra. Durata 105’.
Sky Sport, studio pre-partita e gol in simultanea: la Champions in vetrina
Sky Sport 1 — 20:45 — Sky Calcio Show. Lo spettacolo della Serie A e del calcio internazionale: gol, immagini, interviste, indiscrezioni e commenti con i talent di Sky Sport tra cui Billy Costacurta, Luca Marchegiani, Massimo Mauro e gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio.
Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, Diretta Gol Champions League. Panoramica in tempo reale sui campi di Champions: tutti i gol, i risultati e gli episodi chiave in contemporanea, per non perdere nulla della serata europea.
Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
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